Sigma jde na Spartu bez tří důležitých hráčů. Faul na Housku řeší disciplinárka

Ve ztížené pozici půjdou olomoučtí fotbalisté do nedělního zápasu FORTUNA:LIGY proti pražské Spartě bránit unikátní sérii tří vítězných domácích zápasů s rudým obrem. Před listopadem 2017 se datovala poslední domácí výhra nad Spartou do roku 1998, kdy Letenské skolila branka Marka Heinze. A pak bezmála dvacet let nic.

Sigma proti Spartě. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Až za vlády Itala Andrey Stramaccioniho na sparťanské lavičce uťal šňůru nezdarů gól obránce Martina Sladkého. V následujících dvou duelech Sigmy se Spartou na Andrově stadionu pak hanáckými hrdiny při totožných výhrách 1:0 byli Martin Nešpor a naposledy Mojmír Chytil. Tehdy pokazil premiéru novému sparťanskému kouči Václavu Kotalovi. A i tentokrát přiveze Sparta nového stratéga. Kotal se zápasu v Olomouci těsně nedočkal, ve středu jej nahradil Pavel Vrba. "Sparta vyměnila trenéra a je pro nás těžko čitelná. Spíš se podívám na některé zápasy Plzně pod Pavlem Vrbou a z toho budeme vycházet. Hlavně se ale musíme zaměřit sami na sebe. Chybí nám někteří zranění a vykartovaní hráči, ale přípravu na duel to zásadně neovlivnilo,“ připomněl trenér Hanáků Radoslav Látal, že úterní dohrávka v Mladé Boleslavi přinesla v tomto směru hned tři pohromy. Sigma to proti Vrbovi bude mít těžší, míní Kobylík. Koho čeká v sestavě Sparty? Přečíst článek › Houska mimo 2-3 týdny Čtvrtou žlutou kartu v sezoně dostali zmiňovaný útočník Nešpor a také křídelník Martin Hála. Navrch přišla Sigma o Davida Housku. Záložník po ošklivém faulu Matějovského skončil s ošklivou ránou na holeni a pěti stehy. Podle lékaře bude scházet Sigmě přinejmenším dva až tři týdny. „David utrpěl hlubokou tržně-zhmožděnou ránu v oblasti nad vnitřním kotníkem velikosti 7 až 8 cm dosahující do hloubky téměř až na holenní kost. Rentgen naštěstí vyloučil zlomeninu,“ uvedl hlavní lékař klubu Jiří Lošťák pro webové stránky Sigmy. „Nasadili jsme preventivně antibiotika vzhledem ke zvýšenému riziku infekce. Davidova rekonvalescence potrvá přibližně 2 až 3 týdny při nekomplikovaném průběhu,“ konstatoval Lošťák. S Matějovským už zahájila řízení disciplinární komise LFA, přestože mladoboleslavský záložník od rozhodčího Deneva na trávníku nedostal červenou kartu. „V žádném případě nechceme spekulovat o úmyslu faulovat, ale jednoznačně jsme přesvědčeni, že hráč Marek Matějovský měl v utkání obdržet červenou kartu. Jednalo se o zákrok, kterým mohl přerušit kariéru Davida Housky na mnohem delší období, než je odhadovaná doba léčby. Podobné zákroky by se měly trestat okamžitě na hrací ploše a chránit tak hráče,“ uvedl sekretář Adam Košař. Ani zvýšený počet absencí však nesnižuje touhu olomouckého kouče Spartu na Andrově stadionu znovu porazit. „V posledních třech utkáních u nás doma jsme Spartu porazili, ale to jsme měli v zádech naše skvělé publikum. Nyní nám bude chybět. Budeme se však snažit o to, abychom pro vítězství udělali maximum,“ řekl Látal. Houska o krvavém zranění: Když jsem odhrnul štrupnu, zamotala se mi hlava Přečíst článek › Vrba: V Olomouci to bude důležité Jeho protějšek Vrba přebírá v polovině ligové soutěže Spartu na děleném druhém místě. S Jabloncem mají Letenští stejný počet bodů i totožné skóre. Minimálně stříbrná příčka bude pro Vrbu v první půlsezóně kritériem úspěchu. „Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas, a budeme tam chtít okamžitě uspět,“ je si Pavel Vrba vědom toho, že ve Spartě se na výsledky nečeká dlouho. Bude otázkou, zda Pražané už v Olomouci ukážou něco z rukopisu, se kterým jejich nový kouč uspěl jak v Plzni, tak u reprezentace. „Přiznám se, že zatím všechno proběhlo hekticky. Je pravda, že jsem dostal mužstvo tři dny před zápasem. Ale vím, že hráči jsou dobře připraveni, dobře trénovaní,“ uvedl Vrba. Zápas mezi Sigmou a Spartou startuje v neděli v 18.30 a přímým přenosem jej vysílá O2 TV Sport. Sigma - Sparta Výkop: neděle 7. února, 18:30. Rozhodčí: Franěk – Blažej, Dresler – Pechanec (video). Bilance: 51 10-13-28 32:76. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Sigma: Mandous – Sladký, Hubník, Poulolo, Vepřek – Pablo, Breite, Greššák, Chytil, Daněk – Yunis. Sparta: Nita – Vindheim, Čelůstka, Hancko, Hanousek – Pavelka, Ladislav Krejčí II – Karlsson, Dočkal, Ladislav Krejčí I – Juliš. Absence: Hála, Nešpor (oba 4 ŽK), Houska, Kerbr, Šíp (všichni zranění) – Fortelný, Hložek, Štetina (všichni zranění).