„Je dobrá zpráva, že jej budeme mít k dispozici, protože máme na tomto postu dva zraněné hráče,“ sdělil Saňák, podle nějž by úterní pohárový zápas neměl mít na víkendový výkon vliv. „Celkově máme kvalitní podmínky pro regeneraci, takže cestování a nabitý program nejsou problém,“ prozradil Saňák.

„Pokud chceme naplňovat naše ambice, nemůžeme do Teplic jet s jiným cílem, než získat tři body,“ potvrdil asistent trenéra Jiří Saňak pro klubový web. Zároveň ale nečeká nic jednoduchého. „Postavení Teplic v tabulce neodpovídá tomu, co předvádí na hřišti. Ve většině zápasů na tom byly herně slušně. Čeká nás soupeř, který bude chtít v domácím prostředí vyhrát,“ dodal.

Sigma Olomouc jede do Teplic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Fotbalisté Sigmy Olomouc mají před sebou nedělní duel devátého kola FORTUNA:LIGY. V 16 hodin se představí na půdě posledních Teplic a do utkání tak půjdou v roli favorita.

