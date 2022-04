„Bude to těžký, náročný zápas, o běhání a o soubojích. Receptem je podle mě předčít Slovácko v agresivitě, důležité bude, kdo posbírá odražené míče,“ podal svůj pohled záložník Kryštof Daněk.

Nehraje se! Počasí ruší zápasy fotbalové divize i nižších soutěží

Ani v této sezoně nejsou vzpomínky olomouckých na Slovácko nejlepší. Na konci října na Andrově stadionu schytali debakl 0:3 a bránu Slovácka téměř neohrozili. V únoru pak Sigma s tímto soupeřem vypadla doma ve čtvrtfinále MOL Cupu po penaltách.

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc



Výkop: SO, 16.00

Rozhodčí: Petřík – Kříž, Matoušek.

Bilance: 12-12-11, 37:40

Poslední vzájemný zápas: 0:3

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Fryšták – Hoffmann, Daníček, Kadlec – Reinberk, Levin, Havlík, Sadílek, Jurečka – Petržela, Cicilia.

Absence: Kalabiška (ŽK), Merdovič, Nguyen (zranění)

Sigma: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý – Breite, Spáčil – Navrátil, Daněk, Matoušek – Chytil.

Absence: Pablo, Hubník, Zifčák, Beneš (nejistý start), Hála (zranění).

„Pod trenérem Svědíkem šel tým v posledních letech hodně nahoru, mají zkušený tým doplněný o dravé mladíky,“ popsal asistent trenéra Milan Kerbr.

I s pohárovým duelem pak Olomouc neslavila proti Slovácku gól 490. minut. Posledním úspěšným střelcem je z roku 2019 Šimon Falta.

„Měly by na ně platit rychlost, důraz a rychlé protiútoky. V defenzivě mají zkušené Hoffmanna nebo Kadlece,“ pokračoval Kerbr.

V sobotu půjde o speciální příležitost pro Jana Navrátila, který se v minulých dvou duelech svého celku střelecky prosadil. Navíc se poprvé od odchodu ze Slovácka představí jako soupeř v Uherském Hradišti.

Čerstvý finalista českého poháru neprohrál ve FORTUNA:LIZE už pět zápasů v řadě a drží se na čtvrtém místě tabulky. Naopak sedmá Sigma se bude chtít posunout do top šestky, na kterou ztrácí pouze bod.

„Není náhoda, kde jsou. My věříme, že budeme bodovat. Pokud by se to podařilo, tak bychom se uklidnili a mohlo by se nám lépe dýchat,“ uzavřel Kerbr.

Kam za sportem: Další várka fotbalů či Strongman v Hranicích. Vyberete si?