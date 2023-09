Fotbalisté Sigmy Olomouc změří v sobotu odpoledne síly s ostravským Baníkem v souboji o udržení se v první třetině tabulky. Nepůjde však o nic jednoduchého, protože soupeře požene plná severní tribuna.

Fanoušci Ostravy na derby Sigma - Baník na Andrově stadionu v dubnu 2023 | Foto: Petr Pelíšek

Dobrý vstup do sezony s pár kaňkami, kterými jsou ne úplně přesvědčivé výkony, poslední utkání v Ďolíčku, které Sigma ztratila, a také nízké návštěvy na domácích zápasech. Minimálně to poslední by se mělo v sobotu změnit. Na Andrův stadion totiž dorazí ostravský Baník s velkou základnou fanoušků. Vzájemné zápasy nabízí skvělou atmosféru a vysoké návštěvy.

„Zápasy s Baníkem vnímám jako svátek fotbalu z pohledu fanoušků, skvělé kulisy a atmosféry. Je to takový X-faktor toho utkání. To samé očekávám i v sobotu," řekl trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

Naposledy na Hanou dorazilo v souboji těchto týmů 8946 diváků, kteří však sledovali nepovedené vystoupení Sigmy a její porážku 1:4, kterou si přivřela dveře do pohárové Evropy. Tehdy řídil vítězství Baníku Tijani, který však už obléká dres Slavie a branku dal také Bitri, který rovněž ve výběru trenéra Pavla Hapala již nefiguruje.

V letošní sezoně je Sigma po poslední porážce na Bohemians (2:3) čtvrtá a na sedmý Baník má čtyřbodový náskok. Ten se po nepřesvědčivém startu do ročníku zvedá a v posledních čtyřech duelech neprohrál, navíc si připsal tři výhry a remízu právě s Klokany.

To byl ovšem jediný bod, který tým Pavla Hapala prozatím z venkovních stadionů přivezl. Ve čtyřech zápasech na hřištích soupeřů navíc má skóre 3:8. Naopak Sigma bude chtít využít olomouckého zázemí, protože ze čtyř duelů na Andrově stadionu ještě neztratila ani bod a skóre má 9:3.

Pro Olomoucké však nehraje fakt, že se jim v poslední době doma proti Baníku nedaří. Z posledních pěti duelů čtyřikrát prohráli a získali pouze bod. Naposledy Ostravu doma porazili v dubnu roku 2018 1:0 a z nynějšího kádru si z hráčů tohle vítězství nikdo nepamatuje (stejně je tomu na straně Baníku), avšak na lavičce Sigmy stál kouč Václav Jílek.

„Baník není snadný soupeř, zápasy jsou s ním vyrovnané. Nepřikládal bych přehnanou váhu tomu, že jsme je doma delší dobu neporazili. Do zápasů se jde pokaždé v jiném rozpoložení a série jsou od toho, aby se prolamovaly. Budeme mít o to větší motivaci,“ hlásí Jílek.

Defenziva Hanáků si bude muset dát pozor na letní posilu ostravského celku Abdullahi Tanka, který dal už čtyři branky, všechny však před domácím publikem. Rozdílně je na tom olomoucký Jan Vodháněl, který má stejný počet tref, ale všechny zaznamenal venku. Nejlepším střelcem Sigmy je však Lukáš Juliš, který má o gól více. Nad jeho startem ale visí otazník, jelikož na Bohemce kvůli zdravotním problémům chyběl stejně jako Pokorný, Breite či Macík. „Všichni hráči, kteří měli problémy, jsou v nějaké formě tréninku. Rozhodovat o tom, kdo bude připravený pro zápas plnohodnotně, budou až poslední dny a hodiny,“ prozradil Jílek.

Kromě dvou zmiňovaných odchodů opustili Baník také Fleišman, Sanneh, Jaroň, Kuzmanovič, Svozil, Cadu či Plavšič. Naopak tým doplnili Fulnek, Blažek, Ewerton, Rigo, Kpozo, Markovič či Kubala. Z hostování se pak vrátil Ndefe.

„Je evidentní, že v létě proběhlo v Baníku dost změn, trenér Hapal hledal ideální složení a postupem času se mu daří krystalizovat sestavu. Zejména v domácím prostředí se dostavují výsledky. Baník je kompaktnější a silnější než na začátku sezony. Na našem základním cíli, že chceme být úspěšnější, to ale nic nemění," potvrdil Jílek.

Ostrava má navíc v nohách středeční zápas 3. kola MOL Cupu na půdě Záp, které jednoznačně vévodí ČFL, skupině B, kde v osmi kolech neztratily ani bod, navíc ani neinkasovaly! Baníkovci utkání zvládli až díky brance v 97. minutě poměrem 2:1.

„Hlavně očekávám výbornou atmosféru, protože jsem slyšel, že naši fanoušci se opět chystají v hojném počtu. Věřím, že zase budeme mít domácí prostředí a že podle toho i ten zápas bude vypadat. I když jsme v týdnu hráli pohár, nijak nás to nepoznamená. Řadu hráčů jsme protočili. Sigma má formu, naposledy sice prohrála na Bohemce, ale jinak je od začátku sezony nahoře a hlavně doma je stoprocentně úspěšná. Tým má konsolidovaný, dovedli v podstatě jen Juliše, hráči jsou na sebe zvyklí,“ řekl pro klubový web Baníku jeho kouč Pavel Hapal.

Samotné utkání startuje v sobotu v 15 hodin. Ještě předtím ale klub přichystal pro fanoušky fanzonu, v níž bude možné se potkat s olomouckou legendou Michalem Kovářem, který bude mít autogramiádu a před utkáním dostane památeční dres k jeho nedávným padesátinám.

Kromě toho je připraveno také bohaté občerstvení a vědomostní soutěže o poukázky do Galerie Šantovka. Na své si přijdou také milovníci esportu, kteří budou moci změří síly na PS5 ve hře FIFA23 proti svým kamarádům či esportovnému týmu Sigmy.