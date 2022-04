Hanáci vezou tedy vedení 1:0 ze zápasu, který narušilo krupobití a musel být na deset minut přerušen. V něm si Olomouc vytvořila více příležitostí než soupeř.

„Hra v prvním utkání byla vyrovnaná, ale měli jsme více brankových šancí, takže jsme vyhráli zaslouženě. Ale mělo to skončit 5:2,“ popisoval kouč Václav Jílek.

FOTO a VIDEO: Sigmu nezastavilo ani krupobití! S Libercem vyhrála 1:0

V Liberci pak k postupu stačí jeho svěřencům jakákoliv remíza či výhra. V případě jednobrankové porážky by se šlo do prodloužení a kdyby Hanáci padli o více gólů, tak by se se sezonou rozloučili.

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc



Výkop: SO, 16.00

Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Machač.

Výsledek 1. zápasu: 0:1

Bilance: 21 – 14 – 20, 62:64.

Pravděpodobné sestavy:

Liberec: Vliegen – Mikula, Pourzitidis, Gebre Selassie, Koscelník – Tupta, Frýdek, Havelka, Tiéhi, Višinský – Hilál.

Absence: Fukala )zranění), Meszáros, Plechatý, Štetina (nejistý start)

Sigma: Macík – Chvátal, Hubník, Jemelka, Vepřek – Sedlák, Breite – Daněk, Růsek, Zmrzlý – Chytil.

Absence: Greššák, Hála, Navrátil, Spáčil, Vaněček (zranění), Pablo, Matoušek, Poulolo, Zahradníček, Daněk, Beneš (nejistý start)

„Jeden gól není žádný veliký polštář. Mohli a měli jsme mít větší náskok, i když nakonec to mohlo samozřejmě skončit i remízou. Klíčové bude, kdo dá první gól. Pokud by se to povedlo nám, tak by domácí museli ještě víc útočit,“ je si vědom asistent trenéra Jiří Saňák.

„Jsme na půli cesty a čeká nás těžké utkání venku. Naše nula vzadu z úvodního utkání nic neznamená. Víme, že budeme muset vstřelit gól,“ vnímá Jílek.

„Chceme vyhrát každý zápas, protože nechceme mít konec sezony. Je naším cílem hrát další dva zápasy, tak to má nastaveno asi každý, protože každý chce raději hrát než jen trénovat,“ řekl záložník Jan Sedlák.

Z prvního utkání odstoupili kvůli zranění Kryštof Daněk a Vít Beneš. Je otázka, zda se někdo z nich objeví v základní sestavě. Absencí má totiž olomoucký celek více než dost.

„Konec sezony ovlivňují i zranění, není to jednoduché pro nikoho. K návratu do zápasu už je blízko Florent Poulolo. Kryštof Daněk i Víťa Beneš, vrátili se do tréninku. Na jak velkou část zápasu budou připravení, ještě uvidíme,“ řekl Saňák.

Navíc Sigmu může strašit její venkovní bilance, když z posledních šesti duelů na hřištích soupeřů vyhráli pouze jednou.

Sedlák se vrátil do sestavy Sigmy. Přerušení? Někteří se šli usušit, prozradil

Naopak Liberec doma z posledních devíti zápasů padl jen jednou a hned šestkrát vyhrál. Dokázal udolat i Slavii (1:0).

Utkání o to, kdo si ve finále zahraje s lepším z dvojice Mladá Boleslav – České Budějovice (1. zápas 3:2) startuje v sobotu v 16 hodin.