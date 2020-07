I tak už se dá bez okolků říct, že závěr soutěže v poslední šestce je jasně neregulérní.

Chcete důkaz? Olomoucká Sigma, Teplice i Zlín, tedy trio, které už má jistotu, že nespadne do baráže. Poslalo své hráče na dovolenou. Poslední dva zápasy už pojmou jako přípravu na příští ročník. Zlín má začít trénovat znovu 17. července, Olomouc dokonce 20. července.

Málo platné, pro zachráněné kluby nemá žádný význam setrvávat v tréninkovém procesu a už tak osekanou letní pauzu si ještě více zkrátit.

„Plně to chápu a asi bych se zachoval stejně. Naši hráči ale stojí, jak se říká, pořád na špičkách, jedou prakticky bez volného dne a stále v nejistotě,“ zlobí se Jaroslav Rovňan, ředitel Opavy, která spolu s Karvinou a Příbramí balancuje na sestupové hraně.

Hála si užívá v Chorvatsku

A tak se třeba olomoucký záložník Martin Hála pochlubil na sociálních sítích fotkami z Chorvatska. K moři vyrazili i další hráči ze zmiňovaného tria zachráněných.

Jak ale asi budou vypadat souboje rozjařených borců po dovolené, kteří navrch možná dostanou tréninkové dávky odpovídající začátku letní přípravy s mužstvy, která hrají o všechno?

Připomeňme, že v sázce je přímý sestup z posledního místa, 14. a 15. tým tabulky budou hrát baráž.

Opavu čeká domácí zápas s Olomoucí a pak duel v Teplicích.

Nechci děti vystavit riziku, říká Fantiš

Karviná se představí v prvním kole ve Zlíně, Příbram doma s Teplicemi a na závěr se oba ohrožení mají utkat v přímém souboji.

„Když jsme po pauze začali znovu hrát, bylo řečeno, že když se nakazí větší počet hráčů, liga se ukončí,“ připomíná zlínský útočník Antonín Fantiš.

„Sám jsem zvědavý, kdo bude chtít s Karvinou hrát fotbal, když je tam teď taková situace. Mám malého tříměsíčního syna a pětiletou dceru, takže je nechci vystavit riziku, že bych něco přinesl domů,“ podotkl Fantiš

„Chápu úmysl dohrát ligu na hřišti. Ale nyní se bavme za jakých podmínek a rizik. O regulérnosti v současné době nemůže být řeč. Když se v květnu rozhodovalo dohrát ligu, byli jsme pro. Nyní už se jede přes závit. Tato sezóna trvá rok a ještě není u konce,“ dodal opavský Rovňan.

Pro účastníky baráže by podle nového harmonogramu končil 1. srpna. Už za tři týdny by přitom měla začít nová sezona 2020/21. To kluby zásadně limituje nejen v rovině sportovní, ale také třeba v oblasti transferové politiky. Těžko se tvoří kádr na novou sezonu, když nevíte, jaký budete mít rozpočet, protože netušíte, zda budete hrát v první nebo druhé lize. „Již v tuto chvíli mohu říci, že kvůli tomuto posunu zrušili dva hráči příchod do Opavy, protože nechtějí čekat. Zvolili jistotu v klubu, který v červenci začne přípravu,“ tvrdí Rovňan.