Fotbalisté Sigmy Olomouc po dvou porážkách v řadě přivítají v 11. kole FORTUNA:LIGY ve formě hrající Mladou Boleslav. Uzdraví se někteří marodi?

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Sigma Olomouc drží i přes poslední nezdary na hřišti Bohemians a doma s Baníkem čtvrté místo. Nyní však už potřebuje bodovat. V cestě stojí Mladá Boleslav, která je stejně jako další dva týmy pouze bod za Hanáky (a má ještě zápas k dobru).

„Víme, že začátek zápasu s Baníkem jsme měli dobrý. Pak přišly situace, které utkání ovlivnily. My ale vyhráváme i prohráváme jako jeden tým. Vyhodnotily jsme si všechny chyby, na videu jsme ale také viděli, že i v deseti jsme měli příležitosti, abychom vyrovnali. Pak už je to jen o tom, jestli šance proměníte. Ukázali jsme dobrý charakter a chtěli to zlomit. Od toho bychom se chtěli odpíchnout do zápasu s Mladou Boleslaví,“ hlásí asistent trenéra a vedoucí mužstva Sigmy Milan Kerbr.

Trenér Václav Jílek nebude moci využít vyloučeného Matúše Macíka či Denise Kramáře. Minulý zápas nedohráli ani dva nejlepší střelci týmu Lukáš Juliš a Jan Vodháněl.

„Ještě stále čekáme, jaký bude konečný zdravotní stav. Nějaké otazníky tam stále jsou. Každopádně tady máme další hráče v kádru, kteří na svou příležitost čekali. Je na nich, aby ji využili a ukázali, že jsou v kádru právem,“ řekl Kerbr.

Mladá Boleslav je ve formě, vyhrála poslední tři ligové duely (Bohemians, České Budějovice a Hradec Králové) a mezitím vyřadila z MOL Cupu také druholigový Prostějov. Jejím nejlepším střelcem je Daniel Mareček se čtyřmi góly.

Atmosféra na zápase Sigma - Baník:

Zdroj: Michal Muzikant

„Boleslav má dobře poskládaný tým s individualitami. Všechno si to u nich sedlo. Výkony mají momentálně dobré. Je to silný soupeř, ale rozhodně se na ně zase pokusíme něco vymyslet. Hrajeme doma a také si věříme,“ pokračoval Kerbr.

V minulé sezoně Sigma na hřišti Boleslavi remizovala 1:1, doma pak zvítězila 2:0, když si dal vlastní gól Ondřej Karafiát a vítězství pojistil Lukáš Vraštil.

V dresu Mladé Boleslavi se na Andrově stadionu může objevit bývalý stoper Sigmy Florent Poulolo, který do týmu soupeře odešel po konci smlouvy na Hané. Dalším zajímavým hráčem je bývalý záložník Prostějova Vasil Kušej, o kterého se v zimě Sigma zajímala.

Tým trenéra Marka Kuliče oproti minulé sezoně posílili Yusuf, Matěj Pulkrab, Andrej Kadlec, Dominik Kostka, Benson Sakala, Solomon John či brankář Matouš Trmal. Opustili jej naopak Ubong Ekpai, Michal Tomič, Michal Škoda, Jiří Skalák, Samuel Dancák či Radek Látal.

Minulé kolo proti Baníku přišlo v Olomouci na utkání přes deset tisíc diváků, kolik jich na Andrův stadion dorazí v sobotu od 15 hodin proti Mladé Boleslavi? „Moc bych si přál, aby nás zase přišli podpořit diváci. Jsme nastavení tak, že Boleslav chceme porazit. Víme, že mají dobré výsledky a tabulkou jdou nahoru, ale také my už jsme ukázali v sezoně sílu. Myslím, že to může být dobrý zápas pro diváka,“ uzavřel Milan Kerbr.