Celkem jich Sigma v posledních dvou sezonách odehrála pět.

Hraje-li doma, pak bezezbytku vítězí. Navíc nedostala ani gól. Na začátku této sezony smetla doma Bohemians 3:0. V minulém ročníku v srpnu v parádních retrodresech dala dva góly Teplicím a o necelý měsíc později i Opavě.

Venku mají Olomoučtí v oblibě skóre 1:1. Na konci listopadu odstartovali nebývalou sérii těchto nerozhodných výsledků ve Vršovickém Ďolíčku v utkání proti Pardubicím. Stejně skončilo i předvánoční moravsko-slezské derby ve Vítkovicích s Baníkem.

Do Boleslavi Olomouc bezpochyby míří s cílem si tuto bilanci přinejmenším nepokazit. I když aspirant pohárové Evropy, kterým Hanáci i přes klopýtání v minulých kolech stále na sedmém místě tabulky jsou, by měl na půdě celku bojujícího o záchranu myslet i na víc než na prostý bodový zisk.

Mladá Boleslav se totiž v této sezoně nebývale trápí. S deseti body je až na patnácté, poslední nesestupové pozici. Sáhla už i ke změně trenéra. Jozefa Webera nahradil bývalý trenér národního týmu ostřílený Karel Jarolím.

Čeká nás bojovný soupeř

V minulém kole se jeho soubor předvedl ve velmi dobrém světle na Spartě. I když nakonec prohrál 0:1.

„Očekávám kvalitní a náročné utkání. Boleslav hrála na Spartě velice ofenzivně a herně vypadala solidně. Čeká nás bojovný a důrazný soupeř,“ uvědomuje si asistent trenéra Látala Jiří Neček.

„Zápas na Spartě může být odrazovým můstkem. Samozřejmě pro psychiku by bylo lepší, kdybychom uhráli výsledek s bodovým ziskem. I tak si myslím, že je to signál, že jdeme po správné cestě,“ míní Jarolím.

„Nemůžeme mít hlavy dole, to by bylo smutné. Zbývá ještě hodně kol. Hodně důležité zápasy nás teprve čekají,“ dodal mladoboleslavský kouč, který ovšem stále čeká na své premiérové vítězství od nástupu do funkce. „Očekávám, že letošní herní zlepšení, patrné ve dvou odehraných ligových mistrácích, se konečně na třetí pokus už projeví i výsledkově,“ prohlásil před duelem se Sigmou.

Ta jaro nezačala zle. Na Slavii sice prohrála, ale nijak nepropadla. S Opavou si doma poradila i přes drobounké peripetie nakonec docela hladce 4:1.

„Hrozně rádi bychom do zápasu přenesli pozitiva ze sobotního duelu s Opavou, ale každé utkání je jiné,“ říká asistent Neček, jenž má jasno v tom, kde číhá na Olomouc největší nebezpečí.

„Pro Boleslav je velkým povzbuzením především to, že se jim po zranění vrátil Marek Matějovský. Dává hře punc, má skvělé skryté přihrávky,“ řekl Neček.

Sedmatřicetiletý veterán po překonaném problému s přetrženou achillovkou skóroval hned v prvním utkání s Brnem.

Zápas začíná v 18 hodin a vysílá ho ČT2.

ML. BOLESLAV - SIGMA

Výkop: pátek 29. ledna, 18:00.

Rozhodčí: Denev – Hájek, Dohnálek – Franěk (video).

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Diviš – Řezník, Šimek, Křapka, Preisler – Pech, Matějovský – Douděra, Budínský, Ladra – Jiří Klíma.

Sigma: Mandous – Sladký, Beneš, Hubník, Vepřek – Hála, Houska, Chytil, Daněk, González – Nešpor.

OLOMOUCKÉ PÁTKY

Sezona 2020/21

11. září 2020: Sigma - Bohemians 3:0

27. listopadu 2020: Pardubice - Sigma 1:1

18. prosince 2020: Baník - Sigma 1:1

Sezona 2019/20

23. srpna: Sigma - Teplice 2:0

13. září: Sigma - Opava 2:0