Předposlední kolo nadstavbové skupiny o titul je tady. Sigma se v úterý v 19 hodin střetne na Andrově stadionu s druhou Slavií a ráda by navázala na podzimní vzájemný zápas.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0, Mojmír Chytil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Na jaře v Edenu to Hanákům hrubě nevyšlo. Prohráli na Slavii vysoko 0:4. Raději by tak navázali na podzimní duel, kdy doma sešívané porazili 2:0 po brankách Jiřího Slámy a Mojmíra Chytila.

Právě pro 24letého forvarda půjde velice pravděpodobně o poslední domácí zápas v barvách Sigmy. A vyšlo to zrovna na utkání proti Slavii, kam by se měl v létě přesunout. Aby se Slavia udržela v boji o titul, potřebuje v Olomouci bezpodmínečně zvítězit a doufat v prohru Sparty na Slovácku (hraje se ve stejný čas), na kterou ztrácí pět bodů.

Ventúra prolomil čekání Sigmy na gól a věří: Stále je šance

To by se však nehodilo Sigmě, která ztrácí čtyři body na čtvrté místo, které okupuje právě Slovácko s Bohemians a v Ďolíčku mají Olomoučtí na programu v sobotu poslední zápas.

Jsou tedy stále ve hře. „Dokud je byť jen teoretická šance, tak se o ni budeme bít. Víme, proti komu budeme stát. Ale věřím, že budeme nepříjemný soupeř i pro Slavii a půjdeme do toho s vírou, že máme šanci uspět,“ hlásí trenér Václav Jílek.

Hanáci si musí dát pozor (nejen) na dva nejlepší střelce v týmu čtrnáctigólové Micka van Burena a Václava Jurečku (oba plus Schranz a Lingr se podepsali brankami právě pod výhru 4:0 ze začátku dubna). Jurečka se navíc rozstřílel do perfektní formy. Druhým klíčovým aspektem bude, aby Hanáci opět neinkasovali jako první. „Třináctkrát ze sedmnácti jarních zápasů jsme museli dotahovat. Ale mužstvo to nezabalí ani proti silným soupeřům,“ říká Jílek.

FOTO: Další skvělé představení Uničova. Spanilá jízda a série výher pokračuje

I přesto, že se hraje v pracovním týdnu, věří olomoucký kouč, že tým dorazí podpořit fanoušci. „Byl jsem nadšený z toho, jak i naši fanoušci přispěli k atmosféře na Slovácku a jak nás podporovali, byť nejsme v takovém počtu. I závěrečná děkovačka byla krásná. Jednoznačně to jde správným směrem. Doufám, že taková atmosféra a ve větším počtu bude i na našem stadionu,“ uzavřel Václav Jílek.