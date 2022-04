„Domluvili jsme se, že Hlibovi u nás umožníme trénovat a zaregistrujeme jej, aby případně mohl naskočit do některého utkání za B-tým. Určitě s ním nemůžeme aktuálně počítat jako s last minute posilou pro áčko. Po sezoně vše vyhodnotíme i s ohledem na to, jaká bude situace v jeho zemi,“ přiblížil pro klubový web sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Od ledna 2022 byl levonohý stoper hráčem druholigového ukrajinského celku FK Kryvbas. V minulosti prošel také Arsenalem Kyjev a Metalistem Charkov. V nejvyšší ukrajinské lize má na svém kontě 37 startů za Oleksandriji. Z ní má také zkušenosti z Evropské ligy, kde se v roce 2019 představil ve čtyřech duelech.