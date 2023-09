Fotbalisté Sigmy Olomouc jsou po neúplných šesti kolech na třetím místě FORTUNA:LIGY. Udržet se na bronzové příčce budou chtít i v posledním kole před reprezentační pauzou. V cestě stojí Hradec Králové.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 2:2 | Foto: Deník/Jan Pořízek

Poprvé se hráči Sigmy představí na nově otevřeném stadionu v Hradci Králové. Malšovická Aréna pojme 9300 diváků a výkop utkání je v neděli ve 20 hodin.

„Samozřejmě se dá očekávat ve večerním čase pěkná kulisa, vzhledem k nějakým oficialitám i zajímavá atmosféra. Hráči na obou stranách asi potvrdí, že se cítí lépe v prostředí, kde atmosféra je, i když je třeba na straně soupeře,“ říká kouč Sigmy Václav Jílek. V Hradci je totiž naplánován celodenní program ke slavnostnímu otevření nového stadionu, který vyvrcholí tímto utkáním.

Votroci na svém hřišti ještě neztratili ani bod. V prvním utkání deklasovali České Budějovice 5:1, následně zdolali také Zlín. Venku se jim ale už tolik nedaří, ač uhráli remízu v Plzni. V tabulce jim tak patří desáté místo a na Sigmu ztrácí pět bodů. „Hradec je kvalitní mužstvo, které dokázalo remizovat v Plzni a zvládnout dva domácí zápasy. Je tedy evidentní, že podpora domácího prostředí je tam silná a funguje,“ je si vědom Jílek.

Sigma se v Třinci poločas trápila. Pak splnila povinnost a v poháru postupuje

To Hanáci jsou s dvanácti body třetí i díky tomu, že v minulém kole nehrála Plzeň s Mladou Boleslaví a Viktorie má tak o utkání a dva body méně. Svěřenci Václava Jílka získali ze tří venkovních zápasů stejný počet bodů, když vyhráli v Uherském Hradišti a prohráli na Spartě a v Plzni. Také jim se daří více doma, ale ve středu se posilnili venkovním vítězstvím 4:1 ve druhém kole MOL Cupu na půdě třetiligového Třince.

„V pohárovém zápase v Třinci jsme si chtěli ověřit nějaké věci, nebylo to jednoduché. První poločas dobrý nebyl, naopak ale druhý poločas už ano. Jsme rádi, že jsme splnili povinnost, ale že bychom z toho utkání nějak významně vycházeli, to asi ne, to po jednom zápase neděláme. Sestavu se budeme snažit postavit tak, abychom byli úspěšní. Do každého utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale jednoduché to není nikdy,“ hlásí olomoucký kouč.

Poslední vzájemné zápasy ale vyznívají pro tým trenéra Jozefa Webera. Olomouc nedokázala Hradec Králové porazit v ani jednom ze čtyř utkání po návratu Hradce do nejvyšší soutěže. Navíc na jeho hřišti dvakrát prohrála (0:1 a 0:3) a nedala ani gól. Na Andrově stadionu se zrodily dvě shodné remízy 2:2. I proto sahá poslední vítězství Sigmy v ostrém zápase s Hradcem do roku 2013.

Nenaplňuji roli opory, ví uničovský Javůrek. Bývalý ligista teď zazářil

Soupeř Sigmy přišel v posledních dnech o dva hráče. Vojtěch Smrž zamířil do Bohemians, Adam Gabriel pak do Midtjyllandu. Už na začátku léta pak tým opustili Michal Reichl, Filip Kubala, Matěj Ryneš či Matej Trusa. Naopak přišli Ondřej Šašinka, Daniel Horák, Ladislav Krejčí, Václav Pilař a naposledy už v sezoně Filip Čihák.

Sigmě se postupně vyprazdňuje marodka. „Pavel Zifčák i Ola Dele už s námi byli v tomto týdnu v tréninku, stejně jako ostatní hráči. Vojta Křišťál a Tonda Růsek mají individuální rekondiční plán,“ uzavřel Jílek.