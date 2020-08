„Těší mě nula vzadu. Na můj vkus tam bylo pořád dost chyb, Prostějov jsme pustili do několika šancí, ale vítězství jsme potřebovali, abychom měli sebevědomí do prvního ligového zápasu,“ řekl trenér Radoslav Látal.

Jeho tým poslal už v 9. minutě do vedení Martin Nešpor, který vytěžil z chyby zkušeného stopera Aleše Schustera. Ten váhal tak dlouho s rozehrávkou, až ji napadající Chytil vystihl a srazil míč přímo k Nešporovi, který zblízka prostřelil Muchu.

„Nevadí mi chyby, to se zkrátka stane. Góly padají po chybách. Daleko víc mi ale vadilo, že jsme nebyli odvážní a měli strach. Nevím jestli z Olomouce, ze stadionu, nebo z čeho. Přitom, když jsme akce rozjeli, tak to šlo. Chtěl jsem, abychom hráli víc otevřenou partii,“ prohlásil trenér Prostějova Pavel Šustr.

Jeho svěřenci mohli vyrovnat, po pěkné akci Matouška nastřelili břevno, možná mohli kopat penaltu po ruce a na začátku druhé půle po faulu na Zikla. K tomu další velkou šanci zazdil Langer.

I Sigma ale měla příležitosti. V první půli to několikrát zkoušel aktivní Pablo González. Pak se zastřeloval novic Dominik Radič, ale z hranice vápna střílel vedle.

Gól tak dal až zkušený Michal Vepřek, který dorazil Chytilovu vyraženou střelu po akci Hály.

Střelec Radič si pak vzal na starosti penaltu, když sudí přece jen odpískal penaltu, ovšem pro domácí za faul na Housku. Bréda však chorvatského forvarda tygřím skokem k tyči vychytal. „Mrzí mě to, protože je to hodný a skromný kluk. Jako střelec si potřeboval zvednout sebevědomí, ale tohle mu asi spíš uškodí,“ mínil Látal.

Sigma nakonec přece jen dala i třetí gól. Přesněji si ho vstřelil prostějovský bek Sečkář sám. Radič v brejkové situaci rozhodil míč do strany na Zmrzlého a jeho povedený centr do kapsy Sečkář před Hálou srazil do vlastní sítě.

„Před ostrým startem ještě máme na čem pracovat,“ věděl prostějovský kouč Šustr. Jeho tým odstartuje příští týden druhou ligu duel s nováčkem z Blanska. Sigmu v prvním kole FORTUNA:LIGY čeká Liberec.

SK Sigma Olomouc – 1. SK Prostějov 3:0 (1:0)

Branky: 9. Nešpor, 58. Vepřek, 81. Sečkář vl.

Rozhodčí: Vojkovský – Mojžíš, Bureš. ŽK: Bialek (P.)

Sigma: Mandous – Sladký (46. Hála), Hubník (75. Sladký), Greššák, Vepřek (63. Zmrzlý) – Zahradníček (63. Daněk), Breite, Houska, Pablo (46. Falta) – Chytil (63. Zifčák)– Nešpor (46. Radič). Trenér: Radoslav Látal.

Prostějov: Mucha (46. Bréda) – Šmehyl, Schuster (69. Pernackyj) , Bialek (46. Machynek), Stříž (69. Sečkář) – Omale, Kopřiva (57. Spáčil, Zapletal – Matoušek (46. Langer), Zikl, Píchal (57. Fokaidis). Trenér: Pavel Šustr.