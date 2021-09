Sigma dál redukuje útok. Odchází Martin Nešpor

Fotbalisté Olomouce měli na startu sezony přetlak na útočných postech. Už dřív si proto mohli dovolit pustit na hostování do Pardubic Mojmíra Chytila. Nyní odchází další forvard. Zkušený Martin Nešpor míří do Jablonce, kde podepsal kontrakt do konce sezony. Sigma informovala o odchodu na klubovém webu.

Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu na novou sezonu.Martin Nešpor | Foto: Deník/Jiří Fišara

S Nešporovým odchodem se tak trochu počítalo. Olomouc v létě na ofenzivní posty získala Antonína Růska a Davida Vaněčka, čímž konkurence výrazně vzrostla. K dispozici totiž vedle Chytila je další mladík z vlastní líhně Pavel Zifčák, na křídla pak třeba Matoušek, Hála či Zahradníček. "Martin je členem kádru, v pozici čtvrtého útočníka. Komunikujeme s ním, pracuje a uvidíme, jestli bude mít kvalitu, aby přeskočil hráče, kteří jsou před ním. Pokud by přišla nějaká možnost odchodu, tak bychom mu asi nebránili, ale není odložený, že bychom s ním vůbec nepočítali," řekl trenér Václav Jílek po utkání ve Zlíně před deseti dny. Vypůjčený oblek, kopačky z obchodu i kápo Belotti. Jak David Zima poznává Turín? Přečíst článek › Na jeho slova nakonec došlo. O Nešpora se zajímala jeden čas druholigová Opava, ale k dohodě nedošlo. Nakonec je to Jablonec. „Martin v Sigmě odvedl kus práce. Vždy pro tým dělal maximum a my mu za to děkujeme,“ vyjádřil se k odchodu Martina Nešpora sportovní manažer Ladislav Minář pro klubový web. Nešpor hrál v Olomouci od léta 2018. Zažil postup v Evropské lize přes Kairat Almaty, kterému vstřelil na jeho půdě důležitý gól, i zápasy se Sevillou. Trápila ho ale také zranění. Dlouhý čas byl mimo kvůli nečitelnému zánětu na stydké kosti. Za Sigmu odehrál v lize 63 zápasů a vstřelil 14 branek.