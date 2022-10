Do sobotního duelu, který startuje v 16 hodin vstoupí Hanáci jako favorit. Zlínu patří předposlední příčka, je tu však jedno velké ale! Právě na šestou Sigmu ztrácí Ševci pouhé tři body. Nevídaně vyrovnaná tabulka, proto bude o to důležitější, aby Olomoučtí duel zvládli.

„V české lize je vidět obrovská vyrovnanost. Nejenom na hřišti, ale i v tabulce, kde jsou bodové rozdíly minimální. Čeká nás jako vždy houževnatý soupeř. Povinnost nám doma velí předvést dobrý výkon a věřím, že to bude stačit na výhru. Vždycky se ale pravda ukáže až na hřišti. Víme, že musíme předvést lepší výkon než na Bohemce," hlásí asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Ve středu se na něj Olomoučtí navnadili poměrně poklidným postupem v MOL Cupu přes Zápy, kde si trenér mohl dovolit pošetřit nejlepšího střelce týmu Mojmíra Chytila a pouze menší část zápasu odehráli také kapitán Radim Breite či Jan Navrátil. Naopak Zlín měl volno, svůj pohárový duel s Jihlavou sehraje až v týdnu po duelu v Olomouci.

„Pohárové týdny máme všichni rádi, protože se hraje. Splnili jsme papírovou povinnost v Zápech, na druhou stranu si myslím, že kdo to nezažil, tak úplně neví, jak těžká a nevyzpytatelná utkání to jsou. Jsme rádi, že jsme to zvládli a už se těšíme na Zlín,“ říká Saňák.

Sigmáci se však musí mít na pozoru, protože v posledních dvou utkáních na domácím trávníku roli favorita proti Zlínu nezvládli. Naposledy s ním v prosinci remizovali 1:1, sezonu předtím dokonce prohráli 0:1. Naopak na půdě soupeře dva duely v řadě zvládli. Celkově se jim letos daří více venku a doma vyhráli jen jednou, ale zato se Slavií, bod přidali s Libercem.

Stejně jako má formu Sigma, tak ani Zlín nepředvádí špatné výsledky. Doma si vyšlápl na Liberec a remizoval v Českých Budějovicích či Hradci Králové. Mezitím padl se Slováckem. Ševci venku v této sezoně ještě nevyhráli, ale v posledních čtyřech zápasech remizovali a bod přivezli také ze hřiště Sparty. Celkově je tým Jana Jelínka se šesti plichtami remízovým králem soutěže.

„Zlín je na papíře velmi zajímavé mužstvo. Když se podívám na poslední zápas, kdy šli z lavičky do hry hráči jako Fillo, Hrubý nebo Bartošák, tak mi to ukazuje, že má dobrý kádr. Je to kompaktní celek, delší dobu jsou pod jedním trenérem," uzavřel asistent kouče.

Pro trenérský tým Sigmy je pozitivní, že se do tréninku vrátil Filip Zorvan, naopak chybět stále budou Denis Ventúra, Matúš Macík a Lukáš Greššák. Na druhé straně by měli absentovat Adam Hloušek a David Tkáč. O zajímavý duel pak půjde pro stopera Lukáše Vraštila, který do Sigmy zamíříl před sezonou právě ze Zlína.

Před samotným duelem si klub přichystal opět fanzónu, ve které se fanoušci mohou těšit na brankářský souboj mezi Zdeňkem Zlámalem a Martinem Blahou. Fanzóna startuje hodinu před výkopem - tedy v 15 hodin.