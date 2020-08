„Chceme prostě výsledkově i herně vypadat lépe,“ řekl trenér Radoslav Látal na tradiční předsezónní tiskovce, kterou klub tentokrát uspořádal na tribuně Androva stadionu.

Minulý ročník Hanáci zakončili na 11. místě a s pachutí. Z toho, že jim uniklo vcelku zbytečně místo v desítce, která ještě mohla zabojovat o poháry. I z toho, že boj o Evropu nevyšel ani přes MOL Cup. Sigma v semifinále, ke kterému se celé jaro upínala, padla s Libercem.

OBRANU MÁ ZPEVNIT NOVÝ KAPITÁN

„Sigma měla v minulé sezoně blízko k boji o poháry, ale pak i k sestupovým příčkám. Bylo to o jednom dvou zápasech. Věřím, že budeme hrát minimálně klidný střed, ale uvidíme až podle průběhu sezony,“ vyhlašuje Roman Hubník, nejzářivější letní posila, která dostala rovnou od trenérského štábu kapitánskou pásku.

Bývalý reprezentant a navrátilec z Plzně rozšířil velmi solidní konkurenci na místě stopera, takže trenér Látal chtěl přes léto vyzkoušet systém se třemi stopery. Z toho však záhy sešlo.

„Zkusili jsme to vlastně jen v jednom zápase, pak už jsme se tomu nevěnovali ani v tréninku,“ prozradil Látal. Zkušený Vít Beneš si totiž přivodil svalové zranění a Jan Šterba dokonce dlouhodobý problém s kolenem.

„Nakonec do generálky musel jít jako stoper Lukáš Greššák,“ pokrčil rameny Látal. Úlevou pro něj aspoň je, že do úvodního zápasu s Libercem už by měl být k dispozici Václav Jemelka.

Hanáci v létě přivedli ještě chorvatského útočníka Dominika Radiče ze slovinského Velenje.

„Počítám s ním, ale bude potřebovat čas. Slovinská liga je pomalejší než naše. Na všechno tam měl více času. Musí pracovat rychleji s míčem i bez míče. Věřím ale, že pro Sigmu bude platný,“ uvedl Látal.

KE SPOKOJENOSTI CHYBÍ DVĚ JMÉNA

Z hostování v Pardubicích se vrátil mladý útočník Pavel Zifčák, který si vybojoval místo v kádru. Další příchody – ať už Carlose de Azeveda z Baníku či dalších – se ovšem dotáhnout nepovedlo.

„Nejsem s kádrem spokojený, protože naše představa byla, že tu bude o dva hráče více. Byly to typy, které nám do týmu seděly. Nebyli jsme od toho zase tak daleko, ale v závěru se to pokazilo,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Minář.

„V jednom případě rozhodla rodina, ve druhém hráč chtěl na poslední chvíli větší požitky,“ dodal s tím, že v případě, že se na trhu objeví zajímavé jméno, zkusí o něj Sigma ještě zabojovat.

„Minimálně jednoho hráče bychom přivést chtěli,“ řekl.

V krátké přípravě Sigma oželela zahraniční soustředění, porazila třetiligové Rosice (1:0) a v generálce druholigový Prostějov (3:0), remizovala s Trnavou i Pardubicemi (dvakrát 1:1) a prohrála s Brnem (0:2).

„Věnovali jsme se spíš kondiční stránce, ale zase ne přehnaně, protože nás brzy čeká pauza. Pak jsme dělali různé nácviky, protože víme, že máme problémy v útočné fázi,“ uvedl Látal.

DŮLEŽITÝ START

Sezonu Olomoučtí mají zahájit v sobotu domácím utkáním proti Liberci (17.00).

„V české lize je v podstatě jedno proti komu hrajete – jestli je to Opava, Příbram nebo Liberec. Musíme se dívat na to, že hrajeme doma a chceme tři body,“ říká odhodlaně Hubník.

Důležitost dobrého startu podtrhuje i Látal.

„Každé mužstvo má sen a chce se pokusit poprat třeba o poháry. I když to bez skupin bude třeba složitější. Samozřejmě se ale musíme dívat i pod sebe, protože sestupují tři mužstva,“ upozorňuje.

„Když nechytíte začátek, může být zle. Sezona může předčasně skončit, ale když se odehraje 51 procent zápasů, tak výsledky budou platné a bude se sestupovat. Na to si každý musí dát pozor,“ zvedá varovný prst.

Tak hodně štěstí, Hanáci!

SIGMA V LÉTĚ

Přípravné zápasy:

Sigma – Rosice 1:0 (15. Houska),

Sigma – Trnava 1:1 (58. Zifčák – 81. Pačinda z pen.),

Sigma – Brno 0:2 (69. Růsek, 82. Ševčík),

Sigma – Pardubice 1:1 (11. Chytil – 54. Surzyn),

Sigma – Prostějov 3:0 (9. Nešpor, 57. Vepřek, 80. Sečkář vl.).

Příchody: Hubník (Plzeň), Radič (Rudar Velenje, Slov.), Zifčák (Pardubice, návrat z host.)

Odchody: Pilař (Jablonec), Buchta (konec kariéry), Juliš (Sparta, návrat z host.)