Základní část FORTUNA:LIGY se o víkendu překlene do své druhé poloviny. Sigma Olomouc v 16. kole změří síly na půdě Karviné, kterou v úvodu ročníku doma dokázala porazit a pokusí se vrátit na vyšší příčky.

MOL Cup: Sigma Olomouc - Plzeň (16.11.2023) | Foto: Jan Pořízek

Fotbalisté Sigmy Olomouc před klíčovou reprezentační pauzou o postup na EURO 2024, v níž hrálo Česko také na Andrově stadionu, vypadli z top šestky. Dlouhou dobu se pohybovali na třetí a čtvrté příčce, jenže nyní čekají na ligové vítězství již čtyři zápasy, z nichž vytěžili tři remízy a padli se Slavií. Poté ještě vypadli z MOL Cupu doma s Plzní (1:3). Pět soutěžních zápasů tak nevyhráli.

„Měli jsme vložený pohárový zápas, tudíž se náš program zase tolik nelišil od běžného tréninkového týdne. Na nějaké kondiční doběhávání prostor nebyl. Po Plzni měli kluci volno s individuálními plány a od pondělí už jsme se chystali na další utkání,“ sdělil trenér Sigmy Václav Jílek.

Výsledkově nepovedené období má za následek, že jsou sigmáci nyní až sedmí o skóre za Baníkem. Na třetí Mladou Boleslav ale ztrácí pouze dva body. To Karviná je třináctá s tříbodovým náskokem na poslední České Budějovice a poslední dva duely prohrála. Předtím ale dokázala zvítězit v Plzni.

„V Karviné nás čeká velmi důležité utkání. V kontextu posledních utkání, ve kterých jsme nevyhráli, i z pohledu pohody a sebevědomí týmu, by bylo dobré, abychom zápas zvládli za tři body. Ale pro soupeře platí to samé. I on je na pozicích, které chce opustit. Jsme si vědomi jeho kvality a víme, že každé ligové utkání je složité. Určitě ale uděláme maximum, abychom bodovali naplno,“ říká Jílek

Oba týmy se potkaly už ve druhém kole. Na Andrově stadionu na konci července tehdy vyhráli Hanáci 3:1 (Juliš, Zmrzlý, Navrátil – Papalelé). Celkově je Karviná oblíbeným soupeřem Sigmy, protože s ní olomoucký klub nikdy ligový zápas neprohrál. Z dvanácti duelů slavil hned devět výher a za tři body zvládl i posledních šest vzájemných zápasů.

Oproti prvnímu měření sil v sezoně však bude stát proti Sigmě jiný soupeř s jiným trenérem. Na lavičku Karviné totiž v průběhu ročníku usedl Juraj Jarábek.

Na Městském stadionu v Karviné se Sigma naposledy představila v březnu roku 2022. Tehdy tam vyhrála 2:1 po brankách Greššáka a Navrátila. Za Karvinou tehdy pálil Michal Papadopulos.

Karviné se však doma poměrně daří. Vydolovala před svými fanoušky deset ze svých třinácti bodů a má zde pozitivní skóre 13:10. Naproti tomu venku má poměr vstřelených a obdržených branek minus dvanáct. Ani Olomouc venku příliš nezáří. Vyhrála na hřištích soupeřů pouze dvakrát.

„Karviná má zejména dopředu kreativní a rychlostní hráče. Není jim vlastní nějaká soubojová hra, spíš jde o brejkovou typologii hráčů. Na to si musíme dát pozor,“ ví Jílek.

Nejproduktivnějším hráčem Karviné je Lukáš Budínský, který má na svém kontě tři branky a tři asistence. Na druhé straně je nejlepším střelcem Lukáš Juliš. Nad startem dalšího produktivního hráče Jana Vodháněla pak visí otazník, jelikož odstoupil ze zápasu s Plzní stejně jako Filip Novák či Jakub Pokorný. „Ze zápasu v poháru jsme měli čtyři zraněné hráče. Všichni se ale nakonec postupně zapojili do tréninku. Neměly by to být zásadní věci, které by nás měly ovlivnit do konce sezony. Zpátky už je i Víťa Beneš. Možná teoreticky mohl být připravený i na část pohárového zápasu s Plzní, ale to jsme ještě nechtěli riskovat, protože měl delší výpadek. Teď už je ale připraven,“ uzavřel Jílek.

Duel startuje v sobotu v 15 hodin.