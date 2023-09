Sigma Olomouc se vyhřívá po 8. kolech na 3. místě, které by chtěla co nejdéle ubránit před Plzní. Nyní bude stát v cestě účastník letošní Konferenční ligy Bohemians.

Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc | Foto: SK Sigma Olomouc

Oba týmy se střetly naposledy v nadstavbě a úspěšnější byli Hanáci, kteří zásluhou Víta Beneše vyhráli v Ďolíčku 1:0. Ani to ale tehdy radost klokanům nezkazilo, protože i přes porážku slavili po dlouhých letech postup do Evropy.

„Bohemka je velmi silný soupeř, obzvlášť na domácím hřišti, kde očekáváme výbornou kulisu. Na druhou stranu se na to těšíme a doufám, že navážeme na poslední vítězné utkání, které jsme tam odehráli,“ říká asistent kouče Sigmy Jiří Saňák.

Role favorita není Sigmě vlastní. Máme mentální blok a obavy, všiml si Jílek

V Konferenční lize tým trenéra Jaroslava Veselého ale nestačil na Bodø/Glimt a nechytil ani start FORTUNA:LIGY. Má na svém kontě deset bodů a je devátý. Na třetí Sigmu ztrácí osm bodů.

Ze čtyř domácích zápasů si Bohemians připsali dokonce dvě porážky (Teplice a Slovácko) jednu remízu s Baníkem Ostrava a porazit dokázali jen Hradec Králové.

Oproti minulé úspěšné sezoně přišel tým z hlavního města o Aleše Čermáka či Václava Drchala. Ty nahradili Matyáš Kozák, Robert Hrubý, Matěj Hybš či Vojtěch Smrž. Do brány přišel bývalý sigmák Michal Reichl.

Oproti Sigmě, která má pětigólového Lukáše Juliše a třígólového Jana Vodháněla, postrádá tým Bohemians střelce. Nejlepším je Jan Kovařík s dvěma góly. Další čtyři hráči vstřelili po jedné brance a klokani tak dali pouze šest branek, což není ani gól na utkání. Je to po Pardubicích společně s Jabloncem a Zlínem druhý nejnižší počet v soutěži.

To Sigma by ráda po dvou obratech do utkání lépe vstoupila a vstřelila první gól. Táhne šňůru tří výher v řadě. „Bude důležité pohlídat rychlou přechodovou fázi Bohemky. Mají velký výběr útočníků, vytvářejí si šance. Bude to i o nás, abychom po co nejdelší dobu udrželi kvalitní výkon. To byla věc, kterou jsme řešili. Chceme zápas více kontrolovat,“ říká Saňák.

Nový kouč Eskáčka Zavadil: Týmu věřím, něco změníme. Řepiště? Situaci nechápu

Utkání startuje v sobotu v 18 hodin. Ze čtyř posledních vzájemných měření sil skončila hned tři remízou. „Týmy se oproti konci minulé sezony zase tolik nezměnily i trenéři jsou stejní. Stylově to tedy bude podobné. Každý máme svůj způsob hry. Rozhodovat bude lepší forma a nastavení. A také efektivita, protože oba týmy jsou vyrovnané, koneckonců v minulosti dost našich zápasů končilo remízou,“ uzavřel Jiří Saňák.