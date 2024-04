Protesty fanoušků proti vedení fotbalové Sigmy nabraly hodně horovou podobu. Neznámý pachatel či pachatelé v noci na sobotu "vyzdobili" vstupní portál Androva stadionu třemi uříznutými prasečími hlavami a cákanci krve.

Vstupní portál Androva stadionu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Děsivý výjev u vchodu do stadionu doplňovaly vylepené plakáty "Prasata z vedení, vzdejte se vedení" cílené na sportovního ředitele Ladislava Mináře.

O noční krvavé výzdobě Androva stadionu informoval Deník Sport.

„Jsme šokovaní vulgaritou a agresivitou tohoto skutku, který připomíná snad jen praktiky těch nejhorších mafiánů. Nemohu se ubránit dojmu, že jde o cílenou snahu rozhodit náš klub v posledních kolech základní části sezony. My se ale nyní pevně koncentrujeme na zítřejší utkání s Jabloncem. Chci požádat naše fanoušky, aby nás přišli v co největším počtu podpořit v klíčovém utkání před tím, než vyzveme Slavii a Spartu. Naši hráči ani náš klub se nenechají zastrašit! Incident řeší Policie ČR, ve kterou mám plnou důvěru a věřím, že brzy přijde s výsledky svých zjištění. My se soustředíme na fotbal,“ komentoval za představensto situaci jeho předseda Petr Konečný v prohlášení na klubovém webu.

„Policisté se celou záležitostí intenzivně zabývají a zjišťují veškeré souvislosti a okolnosti tohoto případu" sdělila v sobotu odpoledne mluvčí policie Petra Vaňharová.

Plakáty se stejným textem jako nyní se na stadionu objevily už koncem března. U Globusu se také objevil bilboard, který byl následně odstraněn a protesty probíhají také během utkání.

Zdroj: Michal Muzikant

Nespokojenost fanoušků se situací v klubu narůstá. K dalšímu protestu se chystají při nedělním domácím zápase Sigmy s Jabloncem.

Bilboardy či odchod ze stadionu. Proti vedení Sigmy jdou další protesty