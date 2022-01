Do utkání vstoupili lépe dánští hráči, kteří byli více na míči, ale Sigma se snažila presovat, první větší zákrok musel Stejskal vytáhnout už po necelé čtvrt hodině, pokus z malého vápna vytáhl na roh.

O chvíli později vytáhl skvělou robinzonádu proti střele z přímého kopu z téměř třiceti metrů, která se přes zeď kroutila do šibenice.

Sigma poprvé zahrozila rovněž ze standardky, ale Pablova rána ze 23. minut letěla těsně vedle.

Od té doby se Hanáci dostali více do hry, soupeř zvolil navíc taktiku, že po každých třiceti minutách protočil několik hráčů.

Ve 38. minutě získal Pablo míč v dobré pozici, Olomouc mohla jít do přečíslení tři na jednoho, ale španělský záložník se pokusil využít vysokého postavení brankáře, ale nepřeloboval jej. Kouči Jílkovi se jeho řešení příliš nezamlouvalo.

Hned na to González opět získal míč, pelášil do vápna, ale byl faulován asi metr před šestnáctkou. Na středu hřiště si k míči stoupl Zmrzlý a přízemní střelou trefil tyč, míč se ale odrazil k dobíhajícímu Václavu Jemelkovi a ten jej uklidil do sítě za ležícího brankáře.

Zdroj: Tipsport Malta Cup

Do druhé půle naskočila Sigma hodně aktivní a dlouho držela Aalborg na jeho polovině a nepouštěla jej do hry. A svoji převahu zužitkovala. Lukáš Greššák se krásně uvolnil na půlce soupeře a zpoza vápna v 58. minutě technicky uklidil míč k tyči.

Potom už se dostalo na hřiště i několik střídajících hráčů českému týmu a dlouho se ani jeden z týmů do šance nedostával, což vyhovovalo právě svěřencům Václava Jílka. Až v 80. minutě nabídl Aalborg chybou v rozehrávce šanci Chytilovi a ten chladnokrevně proměnil.

Čtvrtý zásah mohl Dánům uštědřit dělovkou Spáčil, ale tentokrát byl brankář soupeře proti, stejně jako proti pokusu Zmrzlého.

Čisté konto Stejskalovi zachránil v nastavení Vít Beneš, který těsně před čarou vykopl střelu mířící do sítě. Jako poslední ale zahrozil olomoucký Zifčák, jehož nebezpečnou hlavičku brankář lapil. Ihned potom sudí zápas ukončil.

Sigma si tak do tabulky turnaje připsala tři body za vítězství 3:0.

Další zápas mají Hanáci na programu v pátek, kdy opět od 20 hodin nastoupí proti slovenské Trnavě, která je ve slovenské lize na druhém místě. V úvodním duelu prohrál Tirol se Spartakem 0:2. Právě s rakouským celkem Olomouc celé soustředění zakončí vzájemným soubojem v pondělí od 16.30.

SK Sigma Olomouc - Aalborg BK 3:0 (1:0)

Branky: 40. Jemelka, 58. Greššák, 80. Chytil. Rozhodčí: Agius. Bez karet

Sigma: Stejskal - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (72. Sedlák) - Navrátil (77. Matoušek), Breite, Daněk (46.Zifčák), Pablo (66. Spáčil) - Růsek (66. Chytil). Trenér Václav Jílek.