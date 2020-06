Zachránit dojem z nepovedeného ročníku budou chtít Hanáci v domácím poháru. Už ve středu je čeká den D a domácí semifinálový duel proti Liberci.

„Samozřejmě je to zklamání,“ utrousil trenér Radoslav Látal ke konečnému jedenáctému místu.

To odsoudilo Olomouc k nudné skupině o setrvání v nejvyšší soutěži a mače s Příbramí, Teplicemi, Karvinou, Opavou a Zlínem.

Místo napínavého play-off, jehož vítěz vyzve soka z elitní šestky na souboj o Evropskou ligu, bude hrát Sigma jen zápasy z povinnosti.

Přímo sestoupit z posledního místa už Olomouc ani matematicky nemůže, a také desetibodový polštář na barážové příčky by měl být s největší pravděpodobností dostatečný.

Jaké jsou příčiny nezdařené třiceti kolové mise? Látalovi se o nich v neděli vůbec mluvit nechtělo.

„Nehodnotím to nijak. Prostě jdeme do skupiny o záchranu. Teď nic hodnotit nebudu. Zhodnotíme si to v klubu. Sezona se ještě hraje,“ odpovídal úsečně na dotazy novinářů.

Nevyrovnanost výkonů

Při pohledu zvenčí Sigma tvrdě doplatila na nevyrovnanost výkonů. Dokázala obrat o body jako první v ročníku Slavii, doma porazila Spartu, z Letné přivezla bod. Dvakrát skolila silný Liberec, ani jednou neprohrála také s Jabloncem, který navrch poslala pryč z poháru.

Jenže taky doma prohrála s Českými Budějovicemi. Trestuhodně ztratila nadějně rozehrané partie s Bohemians, Karvinou, Mladou Boleslaví či Slováckem. Po koronavirové pauze, kdy olomoucké výkony hlavně zpočátku byly vysloveně podprůměrné, prohrála i s poslední Příbramí.

„Trenér to několikrát zmínil v rozhovorech. Vždycky, když přišel zápas, po kterém jsme se mohli v tabulce posunout výš, tak jsme ho nezvládli,“ uznal záložník David Houska, který nastřádal ze všech hráčů nejvíce startů.

Vedle něj se Sigma na podzim opírala především o Jakuba Plška, který nastřílel sedm branek a stal se nejlepším střelcem Olomouce v třicetikolové základní části, přestože v zimě zamířil do maďarské Puskás Akadémie a odehrál tedy jen dvacet zápasů. Na jaře jej více než zdatně zastoupil host z pražské Sparty Lukáš Juliš, který se v devíti startech trefil šestkrát.

Měli jsme v lize jiné ambice

Nejlepším nahrávačem byl nakonec jednadvacetiletý Mojmír Chytil se čtyřmi nahrávkami, byť se do užšího prvoligového kádru probojoval až v samém závěru podzimu. I to o lecčems svědčí.

„Měli jsme v lize jiné ambice,“ přiznal brankář Aleš Mandous, další z mužů, který se do základní sestavy probojoval až v průběhu ročníku.

„Proti Plzni jsme se ještě mohli v boji o desítku zachránit, ale nepovedlo se to. Na druhou stranu jsme si to určitě neprohráli tímto zápasem. Je to zklamání pro mě i pro klub,“ řekl.

Za klíčovou pasáž sezony označil šestizápasovou šňůru po koronavirové pauze. Sigma z ní vytěžila jen čtyři body za remízu na Slovácku a výhru v Mladé Boleslavi. Doma prohrála všechna tři utkání.

„Před pauzou jsme odehráli dobré zápasy, porazili jsme Spartu. Po koronaviru ale přišel útlum. Tam se rozhodlo, že v desítce nejsme,“ dodal Mandous.

Triumf v poháru může vše zvrátit

Sezona ale přesto ještě nemusí být nutně zapsána v historii jako neúspěšná. Případný triumf v MOL Cupu a kvalifikace do Evropy z něj, by mínění většiny překlopit dokázaly.

„Musíme se odrazit od zápasů s Boleslaví a s Baníkem, které nebyly špatné. Ani druhý poločas s Plzní nebyl špatný. Je o co se opřít. Musíme na ty výkony navázat. Chceme za každou cenu uspět, hráči na to mají,“ je přesvědčen Látal.

Sigma v číslech

Počet startů:

Houska 29

Falta 28

Jemelka 28

Beneš 23

Zahradníček 22

Vepřek 21

Hála 21

Plšek 20

Yunis 20

Pablo 19

Greššák 19

Sladký 18

Střelci:

Plšek 7

Juliš 6

Houska 3

Jemelka 3

Nešpor 3

Falta 2

Hála 2

7 hráčů 1

Asistence:

Chytil 4

Falta 3

Pilař 2

Hála 2

11 hráčů 1

Přihrávky do gól. šance:

Falta 31

Houska 23

Plšek 18

Pilař 13

Zahradníček 11

Chytil 11

Hála 8

Jemelka 8

Sladký 7

Pablo 6

Brankáři s nulou:

Mandous 5 (14 z.)

Reichl 5 (13 z.)

Buchta 0 (3 z.)

Úspěšnost zákroků:

Mandous 80 %

Reichl 73,1 %

Buchta 61,5 %

zdroj: fortunaliga.cz