Silný vichr nerozhodil ani dobře naladěného nového kouče ševců Pavla Vrbu. „Vždycky záleží na tom, jestli budeme hrát proti větru nebo s ním v zádech. Musíme si vždycky vybrat správnou stranu a doufat, že se to časem zase otočí správným směrem, který budeme potřebovat,“ vtipkoval před novináři známý trenér.

Typické ostrovní počasí mu nevadilo. „I když někdy není úplně optimální, tady to tak prostě je a nic s tím neuděláme. Samozřejmě na Maltě vždycky více fouká, ale jinak hřiště jsou výborné, mají ligové parametry. Podobné podmínky prostě v Česku nyní nejsou. Zdejší plochy a zázemí jsou na úrovni, jakou jsme požadovali. Všechno je naprosto v pořádku,“ pochvaluje si.

Do moře se ale na rozdíl od některých svěřenců nechystá. Mezi otužilce prý nepatří. „Na pokoji mám osmnáct stupňů, takže nepotřebuji jít ještě do studené vody,“ líčil s úsměvem.

Maltu v minulosti navštívil i díky Dušanu Fitzelovi, který na ostrově dlouho působil, takže zdejší prostředí dobře zná.

Zlíňané se chystají a ladí formu v areálu maltského národního stadionu Ta' Qali. Souběžně s nimi trénoval i Liberec, Trnava a Trenčín.

Nedávno se po parádním pažitu proháněly i fotbalistky slavného Manchesteru United.

Ševci se v úterý dopoledne věnovali hlavně herním a taktickým věcem, největší dřinu už mají za sebou.

„Jsme tady hlavně kvůli třem zápasům, které tady odehrajeme. Samozřejmě chceme pobytu tady využít i k technickým a taktickým věcem. Tréninky nejsou o nějaké velké kondici, spíš se připravujeme na jarní část sezony, která začíná hodně brzy,“ připomíná bývalý kouč Plzně, Sparty či Baníku.

Předposlední tým FORTUNA:LIGY vstoupí do Tipsport Malta Cupu středečním utkáním proti Trnavě. Trenér Vrba dá na úvod šanci všem hráčům. Mimo zůstane jen Tkáč, který není ještě připravený zasáhnout do zápasu. „Má nějaký hendikep, nemůže se zapojit do všech herních situací,“ vysvětluje známý odborník.

Vrba dá v zápasech základní skupiny přípravného turnaje prostor všem hráčům, minutáž ale nebude úplně stejná. „Všichni dostanou takový prostor, ve kterém by měli ukázat, co v nich je a jak na tom jsou,“ říká.

„Poslední třetí zápas o umístění už bude i trošku generálkou na ligu, ale neříkám, že sestava bude stejná jako v lize,“ přidává.

I když se na Maltě nehraje o body, Zlíňané ke všem duelům přistoupí se vší vážností a poctivě. „Nepřijeli jsme si sem jenom zahrát. Výsledek je pokaždé důležitý,“ ví devětapadesátiletý kouč.

I po odletu na Maltu zůstal v kontaktu s manažerem Grygerou, na dálku řeší posílení mužstva. „Na doplnění mužstva se pracuje,“ tvrdí Vrba. „Věřím tomu, že jeden hráč za námi na nějaký zápas přicestuje. Jestli to bude na druhý nebo na třetí duel neřeknu, ale věřím, že dorazí,“ zůstává optimistou.

Proti Trnavě se ale bez další posily musí ještě obejít. Jediným nováčkem v týmu tak zůstává stoper Jeřábek, který přišel do Zlína po vypršení smlouvy ze slovenských Michalovcí.