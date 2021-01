Ne, na konspirační teorie vážně není místo. I když v českém fotbale je možné ledacos. V rozhodčích nehledá výmluvu ani trenér Sigmy Radoslav Látal. Ačkoliv více penaltám musela v lize čelit jen Příbram (devíti), problém vidí hlavně ve svém týmu.

„Čím to přesně je, to nevím. Možná nedisciplinovanost. V posledních třech případech šlo o individuální chyby. Nazval bych to naší hloupostí. Soupeř se pak dostane do situací, do kterých by vůbec nemusel,“ konstatoval Látal po duelu s Opavou, za kterou se právě z penalty trefil Aleš Nešický. Hned dvěma pokutovým kopům Hanáci čelili v prvním jarním kole na Slavii.

Snad právě první penalta v Edenu, kdy Kuchta před faulem zahrál rukou, a ještě Gonzálezův faul na Holzera před Vánocemi v Ostravě by se daly označit za sporné verdikty. Zbývajících pět rozhodnutí se ve stylu komuniké komise rozhodčích „dají akceptovat.“

„Tolik penalt je rozhodně příliš. Něco je rozhodně špatně, ale je samozřejmě těžké určit, co přesně. Vidím to spíš na shodu okolností,“ říká Oldřich Machala, bývalý vynikající obránce a dnes trenér.

„V pokutovém území už musíte hrát trochu jemněji. To říkám i jako trenér hráčům. Tam už byste neměli jít do skluzu. Stejně to říkal i mně Karel Brückner. Ve vápně už to musíte vykrokovat a ustát. I když je tam už útočník ve výhodě,“ říká starou fotbalovou pravdu.

Nad další statistickou zajímavostí ohledně olomouckých penalt se trochu podivuje. Tři ze sedmi „desítek“ způsobil pilíř olomoucké obrany Roman Hubník.

„To vidím jako souhru náhod, že se mu to takhle nakupilo. Je to velká osobnost a pořád velmi dobrý hráč, který má za sebou spoustu těžkých zápasů. Pro Sigmu je to rozhodně plus, že přišel,“ je si jistý Machala.

„Vzpomínám si ale, že když byl mladší, tak občas měl s takovými zákroky trochu potíže. Měl by si dát větší pozor,“ podotýká. A přidává ještě jeden zajímavý postřeh.

„Taky může hrát trochu roli, že co mu prošlo v Plzni, to mu v Sigmě projít nemusí. Měřítko v těch hraničních situacích je trochu jiné,“ míní Machala.

Sedm penaltových hříchů Sigmy:

1. kolo (22. 8.)

Sigma – Liberec 1:0

Kamso Mara (za stavu 1:0 neproměnil)

Viník: Roman Hubník

Trochu nešťastný faul na Rabušice, Hubník byl v souboji o chviličku později a vložil se do rány střílejícího soupeře

6. kolo (4. 10.)

Sigma – Plzeň 2:2

Aleš Čermák (na 2:1 pro Plzeň)

Viník: Roman Hubník

Po zápase se mluvilo o přísně odpískaném zákroku na Ondráška, který šel k zemi dost ochotně. „Zpětně to vidím jako faul,“ překvapil Hubník.

13. kolo (18. 12.)

Baník – Sigma 1:1

Dyjan Carlos De Azevedo (na 1:1)

Viník: Pablo González

Sporný případ. Pablo si dával velký pozor, přesto k lehkému postrčení Holzera došlo. Sudí penaltu neodvolal ani po konzultaci s videem.

14. kolo (22. 12.)

Sigma – Jablonec 1:3

Tomáš Ladra (na 2:1 pro Jablonec)

Viník: Martin Sladký

Jablonecký Zelený trefil olomouckého beka do ruky z bezprostřední blízkosti. Těžko něco zásadního vyčítat.

15. kolo (16. 1.)

Slavia – Sigma 3:1

Ondřej Kúdela (na 1:1)

Viník: Lukáš Greššák

Hojně diskutovaná situace. Útočník Kuchta zahrál při zpracování rukou. Sudí ji ale neodpískali s tím, že nevstřelil branku, ani nezískal vyloženou šanci. Vzápětí pak Kuchtu zbytečně podkopl Greššák.

15. kolo (16. 1.)

Slavia – Sigma 3:1

Jan Kuchta (za stavu 1:1 neproměnil, ale ihned dorazil)

Viník: David Houska

Jasná situace. Houska zbytečně brnkl o Hromadu a ten šel k zemi.

16. kolo (23. 1.)

Sigma – Opava 4:1

Aleš Nešický (na 1:2 z pohledu Opavy)

Viník: Roman Hubník, Vít Beneš

Rychlonohý Kania zamotal Hubníkovi hlavu a ten jej pak ve spolupráci s Benešem ve vápně podtrhl. Nebylo co řešit.