V zápase se Spartou musel v průběhu druhého poločasu kvůli zranění střídat defenzivní štít olomouckých Lukáš Greššák, který do té doby odváděl opravdu vynikající práci ve středu hřiště. Na jeho pozici jej nahradil Jan Sedlák, který měl na jaře za sebou pouze dva starty za třetiligové béčko a na nejvyšší úrovni odehrál po zimní přestávce své první minuty.

A zvládl je také dobře, Sigma neinkasovala a on si výkonem řekl o základní sestavu proti Liberci, v níž zastoupil právě Greššáka, jemuž skončila sezona.

„Sice jsem hrál v základu po dlouhé době, ale cítil jsem se dobře. Nějak jsem nevnímal, že jsem dlouho nehrál a naskočil jsem do toho dobře. V první půli tam bylo pár situací, které jsem mohl vyřešit lépe, ve druhé už to z mé strany takový výkon nebyl. Navíc jsme byli hodně zalezlí, ztráceli míče a nepodrželi je vepředu, ale zvládli jsme to,“ hodnotil Sedlák.

Sigma udržela se Slovanem čisté konto, k čemuž kromě Sedláka přispěl také brankář Matúš Macík, který v závěru svůj celek podržel.

„Podržel nás skvěle, ale měli jsme tam hodně šancí, takže kdybychom některé vyřešili, tak bychom se nemuseli bát o výsledek,“ uznal Sedlák.

Na ligové scéně zažil také něco, co se jen tak nevidí. Zápas přerušilo na několik minut krupobití. „Bylo individuální, jak jsme se s tím vyrovnávali, někteří se šli usušit do kabiny, někdo zůstal na chodbě. Každopádně pak byla zima a když tam byly kroupy, tak to klouzalo a terén byl těžký, takže jsme se snažili hrát jednoduše a kopat míče za obranu,“ popisoval podmínky.

V sobotu na severu Čech čeká Hanáky odveta, do níž půjdou s jednobrankovým náskokem. „Chceme vyhrát každý zápas, protože nechceme mít konec sezony. Je naším cílem hrát další dva zápasy, tak to má nastaveno asi každý, protože každý chce raději hrát než jen trénovat,“ uzavřel Jan Sedlák.

