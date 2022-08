„Moje čekání na první ligový gól bylo fakt dlouhé. Už si ze mě dělali spoluhráči i trenéři legraci. Jsem nesmírně rád, že to tam padlo,“ řekl Jan Sedlák.

A rád by se tak zapsal mezi střelce také proti Zbrojovce. „Na zápas s Brnem se hodně těším. Mistrovské utkání jsem proti Brnu ještě nikdy nehrál, protože nebylo kdy. Bude to pro mě pikantní, protože jsem tam prožil celou dosavadní kariéru. Brno mi pomohlo dostat se do velkého fotbalu,“ prozradil sedmadvacetiletý fotbalista.

Brno vyhrálo naposledy moravské derby v Olomouci díky prostějovskému kouči

A co od svého bývalého zaměstnavatele očekává? „Asi se nabízí, že budeme hrát do zatažené obrany, ale uvidíme, s čím vyrukují. Je tam i nějaká postupová euforie. Ukáže se v sobotu. Musíme se soustředit sami na sebe, abychom podali stejný výkon jako v Ostravě a potvrdili to třemi body i doma,“ uzavřel Sedlák.