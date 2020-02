Výhry v Teplicích a se Spartou teď budou chtít Hanáci potvrdit v Opavě.

„Zápasy tam jsou vždycky vyhecovaná. Mají skvělé fanoušky, kteří potvrzují, že Opava je fotbalové město. Je to vždycky lepší, než když jsou tribuny prázdné,“ těší se na sobotní utkání (výkop ve 14.30).

„Ať herně, tak výsledkově se nám vstup do jara povedl. Pořád jsou to ale jen dva zápasy. Chce to nepolevit,“ dodává Houska.

Bráno s lehkou nadsázkou, nebude pro vás zápas v Opavě těžší, než ty dosavadní v Teplicích a se Spartou, tedy týmy, které mají vlastní velké problémy?

Možná to může být těžší. V lize si ale nevyberete, každý zápas je těžký. Každý může porazit každého. Víme dobře, že nás v Opavě nečeká nic jednoduchého, taky jsou pod tlakem. Teď měli dva zápasy s Plzní a Slavií, tedy možná ty vůbec nejtěžší, které můžete v lize mít. Někde jsem četl, že to pro ně teprve tímto kolem začíná. Věřím, že se nachystáme tak, že to zvládneme. Je jasné, že budeme muset podat maximální výkon.

Vy jste naopak porazili jak Teplice, tak Spartu. Prospěly dvě výhry vašemu sebevědomí?

Myslím, že to je vidět, že ano. Ať herně, tak výsledkově se nám vstup do jara povedl. Pořád jsou to ale jen dva zápasy. Chce to nepolevit a zvládnout i duel v Opavě.

Před startem jara byla situace trochu napjatá. Uklidnilo se to, když jste během dvou zápasů odskočili spodní skupině?

Nálada je vždycky lepší, když se vyhrává, to je jasné. Navíc jsme zvládli první zápas, který byl hodně důležitý a díky vítězství jsme Teplicím utekli. Když pak jdete do dalšího zápasu s výhrou v zádech, hraje se úplně jinak.

Na druhou stranu teď můžete útočit na šestku, takže pro klid stejně není místo?

Je to určitě příjemnější, než kdy se k nám přiblížil ten jedenáctý tým (směje se). Říká se to sice pořád dokola, ale my se vážně musíme koukat jen na ten následující zápas. Pak se třeba k šestce přiblížíme ještě víc.

Trenér Látal několikrát řekl, že příčinou dobrých jarních výkonů je lepší kondice. Vnímáte to stejně?

Hodně jsme v první fázi zimní přípravy běhali. Když teď máme vyvěšené běžecké výsledky ze zápasů, tak jsou hodně dobré. Je vidět, že když běháme a přidáme k tomu fotbalovou kvalitu, tak to soupeři mají s námi těžké.

Vy osobně jste se proti Spartě dostal přes dvanáct kilometrů. V lize už není Tomáš Souček, tak budete útočit na titul nejběhavějšího hráče?

To není můj cíl. Já bych chtěl být pořád spojený spíš s fotbalem a s balonem. Je to hezké, když mám takové hodnoty. Myslím si, že i v zápase dokážu odhadnout, kolik jsem toho naběhal. Primární je pro mě pořád osobní pocit ze hry.

Jak do hry zapadl Radim Breite? Proti Spartě to vypadalo, že vám spolupráce klapala slušně.

Hráli jsme spolu první zápas. Před ním jsme si některé věci spolu vykomunikovali. Myslím si, že naznačil, že bude dobrá posila. Věřím, že ta spolupráce bude do budoucna ještě lepší.

V týmu teď je dost středních záložníků, kteří jsou poměrně variabilní. Je vás víc, kteří jste schopní hrát, šestku, osmičku, desítku. Je to výhoda?

Jasně. Už teď proti Spartě to tam bylo. Radim Breite měl začít výš a já jsem byl na té svojí osmičce. V průběhu zápasu jsme na sebe ale několikrát křikli, takže jsem byl chvíli výš já a on šel zase dolů.

Přinesl Breite do týmu vlastnosti válečníka, které podle trenéra mužstvu chyběly?

Je to pravda, že takový typ hráče jsme tady neměli. V tom je určitě velkým přínosem a mohl by tím nakazit i další hráče.

Oproti duelu proti Spartě ovšem bude chybět Lukáš Greššák, který na jaře chytil dobrou formu. Bude to problém?

Už z přípravných zápasů, které jsme spolu přes zimu odehráli, jsem měl dobrý pocit. Hodně jsme spolu mluvili o hře a jednotlivých situacích. Problém jeho absence je, ale máme i další varianty, tak bychom to měli zvládnout.

Vy osobně jste si přál před jarem vylepšit čísla a hned v Teplicích jste dal gól. Na Opavu máte zase nějaký plán?

Hlavně ať vyhrajeme a předvedeme dobrý výkon. Když přijde něco navíc, budu jen rád.

V čem bude Opava nejnebezpečnější?

Řekl bych, že jsou to standardky. Zavadil je kope opravdu výborně. Myslím si, že na to dost spoléhají. Podle prvních dvou zápasů to aspoň vypadalo, že se právě k těmto situacím upínají.

Jak se těšíte na souboje s Pavlem Zavadilem ve středu pole? Poslední zápasy byly hodně vypjaté.

Vždycky je to proti Opavě takové. Mají skvělé fanoušky, takže je to vyhecované. On sám zápasy hodně prožívá. Něco se tam prohodí. Ale není s ním žádný problém. Po zápase si vždycky podáme ruce a je to.

Chtěl byste taky hrát do 40 jako on?

Nedokážu si to moc představit, abych řekl pravdu (směje se). Bylo by to hezké, kdyby mi drželo zdraví. Samozřejmě má nějaké přednosti, ale taky nedostatky. Každopádně klobouk dolů před ním, jak v jeho věku hraje a jak je fyzicky připravený.