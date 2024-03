Fotbalová Sigma Olomouc prohrála poprvé pod Jiřím Saňákem v roli hlavního trenéra. Nestačila na Mladou Boleslav 1:2 a roli hrálo také vyloučení Jana Vodháněla. To vzal kouč na sebe.

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905, Jiří Saňák | Foto: SK Sigma Olomouc

Vrátil jste se do Mladé Boleslavi, jaké to bylo?

Nevím, jak začít. Rád vidím známé tváře. Nebyl jsem spokojený s prvním poločasem. Máme na víc, na lepší výkon. Myslím, že i přesto jsme tam měli šanci, ale nedali jsme ji a Boleslav ano. Tím se zápas otevřel. Daly se noty. My jsme ale byli daleko od hráčů, nebyli jsme kompaktní, jak jsme si představovali. Ve druhém poločase dalo ráz utkání, že jsme museli hrát 35 minut o deseti. Naopak jsem pak ale viděl obětavost, dostupování a ochotu bojovat. Nakonec jsme se dostali do vyrovnání. Přežili jsme penaltu a už jsem si říkal, že by to mohlo jít s námi. Soupeř pak rozhodl střelou do protipohybu po ztrátě míče. Trpělivost a efektivita Boleslavi rozhodla, že si pro jednu šanci došla.

Jak moc mrzí, že jste prohráli právě v Boleslavi?

Je to nepříjemné. Byl to souboj dvou vyrovnaných týmů, kdy jsme se přetahovali. Vždycky tu otevřenost a zavřenost obrany určí první gól. Nebyl to žádný extra fotbal, že by se divák bavil. Byl to souboj o každý milimetr a prosadit se proti defenzivám. Výsledek je hořký, ale nejsme zhroucení.

Nebyl faul Vodháněl, když už měl žlutou, hloupý?

Byla to moje chyba. Myslím, že jsem ho měl vystřídat. Je odsud, trénoval jsem ho v mládeži a byl přemotivovaný. Vnitřně jsem doufal, že by mohl být jazýček na miskách vah. Můžu za to já, cítil jsem to přemotivování vnitřně.

Byly tam dvě zvláštní penalty, co na ně říkáte?

Na videu jsem to ještě neviděl. Minulý zápas to bylo to samé. Ano, zkoumali to dlouho, říkali jsme si, co tam bylo a nebylo. Věřme aparátu, který to má na starosti, oni si to musejí vyhodnotit. Na podivné penalty to bylo 1:1, stejně jako před týdnem. Já bych to rozhodovat nechtěl, stačí, když rozhoduji na tréninku. Vidíte i velké zápasy, balon jde do autu a oba hráči zvedají ruku a rozhodčí si musí vybrat. Určitě by bylo pro všechny jednodušší, kdyby to byly jasné penalty. Sudí mají svoji úlohu a já je respektuju.

Když jste nastupoval do funkce, byl jste dočasný trenér. Platí to stále?

Jsem stále dočasný trenér, víc k tomu říct nemůžu.