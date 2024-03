Pětačtyřicetiletý trenér Jiří Saňák nahradil na lavičce Sigmy Olomouc kamaráda Václava Jílka. Poprvé tak vedl ligový tým jako oficiální hlavní kouč. Při premiéře dovedl Hanáky k bodu proti Bohemians.

Máte za sebou první zápas jako oficiální hlavní trenér Sigmy. Jak jej hodnotíte?

Oba týmy do něj slušně vstoupily. Bohemka dala úžasný gól. Jsem rád, že to s námi nezamávalo a dokázali jsme skóre otočit. Potom jsme z jediné akce inkasovali. Byl jsem rád, že jsme s energií nespadli, to mě hodně zajímalo. První poločas mě potěšil, neuvadli jsme. Co jsem chtěl vidět, jsem viděl. Pro nezaujatého diváka zajímavý zápas, oba týmy chtěly vyhrát. Do druhé půle jsme do toho také vstoupili dobře, měli jsme dvě šance, ale pak nám dělala Bohemka problém ve středu hřiště. Mohla vyhrát, ale nakonec je remíza spravedlivá, protože Martin Pospíšil mohl rozhodnout, ale bylo by to nezasloužené. Bod beru.

Z pohledu cíle klubu je však bod málo a další domácí ztráta.

Nebo zisk. Záleží, jak se na to díváte. Respektuji soupeře a zápas má vývoj. Hráči se vydali. Krásy jsou v tom, že vítězství nepřijde hned. Musíte si ho zasloužit. Musí to být vidět v dalších zápasech. Spravedlnost funguje. Nikdo není kouzelník. Věřím, že si to kluci uvědomili, chtěli se porvat. Je jasné, že tam byla spousta chyb, ale budeme na nich pracovat.

Čím to, že vás Bohemka ve druhém poločase přehrávala?

Ve středu se nám je nepodařilo pokrýt. Martin Hála začal hrát více pod hrotem, předtím hrál zkraje. Hrubý, Beran a on nás přehrávali. Nedokázali jsme si s tím poradit, sedlo jim to, jsou to kvalitní hráči. To se stane.

Hodně se namluvilo o fyzičce, mohlo to být tím?

Neviděl jsem to tak. Hráči jedou na maximum. Bohemka je soubojový tým, je v tom dobrá. Jsem rád, že jsme se jim dokázali vyrovnat, ale stojí síly, když souboje procházíte. O fyzičce bych vůbec nemluvil. Tohle téma je zbytečné otevírat, hráči obou týmů tam nechali vše.

Oba inkasované góly padly z prostoru Denise Ventúry, budete mít nějaké výtky?

Padly ze štítového prostoru. První gól bych viděl spíše tu krásu. Možná tam mohl Denis být, možná tam mohl vystoupit stoper, ale bylo to rychlé. U druhého jsme prostor nepokryli dobře. Hůlka nás přečíslil, kvůli čemuž jsme nebyli kompaktní. Denis se nechal strhnout o dva metry a měl to pak daleko. Hála ukázal jaké má kvality a vymíchal nás.

Změnil jste rozestavení, na pravé obraně hrál Vraštil. Kdy jste se o těchto změnách rozhodl a proč jste je udělal?

Přicházelo to postupně. Ve čtvrtek jsem si říkal, že to tak bude. Čekali jsme na krajích silné hráče. Čekal jsem, že Köstl bude hrát halvbeka, ne stopera, ale Kadlec je ještě o hlavu větší. Proto jsme tam dali na kraj Nováka a Vraštila, kteří krajní beky hráli, nebyla to zase taková změna jako, kdybychom tam dali Beneše. Byla to reakce na soupeře. Věděli jsme, že od gólmana zakládá útoky na Köstla a Kovaříka zakládá. Eliminovali jsme také centry zleva, oproti předchozím zápasům jich tam od Bohemky létalo méně. To byl důvod, proč jsme hráli na čtyři beky.

Fortelný vlevo, vycítili jsem že mu to padá na tréninku nebo proč jste zvolili jeho?

Narodilo se mu dítě, vsadil jsem na lásku. Tak to je. Martin Pospíšil měl také nejlepší formu když se mu narodilo dítě. A zleva, víte, že Honza Vodháněl zprava je nebezpečný. Fortelný je vrtkavý hráč, který může hrát na více pozicích a chtěl jsem tam pohyb.

Vsadil jste na to nejzkušenější, co máte. Byl to záměr?

Člověk v této situaci i o tomhle přemýšlí. Všude jsme slyšeli o sérii, jak to na nás padá. Zkušení hráči jsou od toho, aby to zvládli. Ukázalo se to jako dobrý krok. Tlak byl velký i vzhledem ke konci trenéra, proto jsem se rozhodl vsadit na zkušenější hráče.

Zdálo se mi, že Martin Pospíšil má více volnosti.

Máte dobrý postřeh. Kluci celkově, ač tam byly pasáže, kdy měla Bohemka nebezpečné šance, tak hráli fajn. I Zorvan a Ventúra se tam cítili dobře. Denis je požírač prostoru, ač před druhým gólem to nepožral dostatečně. Byla tam vidět chuť, chtěli se nabízet. Chtěli jsme soupeře přehrát ve středu. Že se tak pohyboval, jen dobře. Třeba se zvedá sebevědomí, klid. Kluci chtějí bojovat za Sigmu, obzvlášť Martin, který je odsud.

V týdnu jste říkal, že chcete tým nahecovat. Změnil jste něco před zápasem?

Přišli i noví asistenti, jsou to „duracelky“, jsou najetí, ptám se jich, co berou. Přinesli tam energii. Hodně to hecovali. Nemluvil bych ale o tom, že jsme něco změnili. Klukům to není jedno, chtějí se o to poprat a já jsem tady od toho, abych se s týmem pro ně obětoval, pomohl jim a to mě na tom baví, dostat se ze dna nahoru. Musíme pracovat jako klub společně, všichni. Buďto to vzdáme nebo se stmelíme, i když to není jednoduché a je logická nespokojenost. Všichni chceme vyhrávat a musíme makat, aby se to povedlo .Neříkám, že to bude hned, ale když uvidím energii od všech, od šéfů až po uklízečky, tak tohle je recept.

V minulých zápasech jste si příliš nepomáhali standardkami, tentokrát byly nebezpečné. Čím to bylo?

Jsme spokojenější se zahráváním. Bylo to o těch kopech. Žádná novinka neproběhla. Bavili jsme se o tom vždycky, ale scházelo nám zahrávání. Tentokrát byly kopy dobré a máme tam dobré hlavičkáře, takže jsme byli nebezpeční. Kopali jsme to do prostorů, kam chceme.

Filip Novák dal gól druhý zápas po sobě. Je to z nouze ctnost na levém kraji obrany?

Z nouze ctnost ne. U Filipa je výborné, že si nevybírá, co chce hrát. Věřím, že kdybych ho dal na šestku nebo desítku, tak to odehraje dobře. Je to hráč, kterého jsem znal z Jablonce a teď se vrátil, tak je vidět, že na západě dostal fotbalové vzdělání, jak to vidí. Že dal druhý gól v řadě? Doufám, že jich na konci základní části bude mít devět, jelikož zbývá sedm zápasů. Dává góly i na tréninku.

Navíc čeká také narození potomka.

Opět by to byla sázka na lásku. Věříme, že by to mohlo dopadnout před Baníkem. Chceme to trošku pošťouchnout (úsměv).

Vaše angažmá nezačalo ideálně. Hned po čtyřech minutách jste inkasovali, potom jste přišli o vedení těsně před přestávkou. Co se vám v těch chvílích honilo hlavou?

Teď se ukaž, teď tam buď a nepo… se z toho, nenadávej. Pojď pomoct, to je jediné, co z lajny můžete dělat. Zvednout tým. Líbily se mi souboje, jeden jsem oslavil, když Novák přeskočil Prekopa, to byla chrabrost, rytířství, to se mi líbilo, protože Prekop je v tomhle vynikající. Filip do toho šel úžasně. I lidi tohle musí bavit.

Nebyl jste zklamaný ze střídajících hráčů?

Není jednoduché do toho skočit. Zápas se mi zdál intenzivní. ani jeden tým nevyčkával a někdy je těžké trefit tempo. Budeme se tím zabývat, ale Dele tam měl hned náběh za obranu, o kousek to nevyšlo, pak se vytratil. Ibra je kluk, který přišel z druhé ligy, není to pro něj jednoduché, ještě když má na sebe mašiny. Nezklamali mě, ale nebyl jsem ani nadšený.

Zdá se mi, že Singhateh řeší spoustu situací zbytečně sám. Není za očekáváním?

To se nám také takhle zdá. Zatím to tak je. Je ale talentovaný a každý tenhle náboj, který přijde, je fajn. Získá zkušenosti soupeři se na něj více chystají. Není za očekáváním. Všichni si fandíme, aby už měl góly.

Jak hodnotíte výkon brankáře Stoppena?

Táda působil velice jistě, podržel nás ve druhém poločase. V prvním kromě dvou gólů, kde je vyřešit nemohl, nic neměl. Je to pro mladého kluka po reoperaci nohy těžký začátek. Je v něm velký talent. Pomohl nám.

Je pro vás jednička?

Ne, Matúš byl jednička před jarní sezonou. Sešlo se mu to blbě. byl zraněný, nemocný. Nemáme to dané, držíme se plánu, který byl před sezonou. Kluci jsou schopni si pomáhat a Matúš, když jsem ho viděl, jak pomáhal Tádovi, to chcete vidět. Ale závěry z toho nebudeme dělat, že ten by byl jednička a ten dvojka.

Váš příběh je silný, jak moc si považujete, že jste to dotáhl až na pozici hlavního trenéra v lize?

Je to úžasné. Pro mě příběh kluka, který má rád fotbal a chtěl u něj být. Nemohl jsem ho hrát, teď jsem šťastný, užívám si každého dne, tréninku, zápasu, tiskovky. Dokud mě to bude bavit, tak je to dobře. Je hezké, že můžu vést Sigmu Olomouc. Kultura může jít nahoru a třeba se dostaneme k tomu, že všude budou plné stadiony. Pražské kluby jsou vzorem.