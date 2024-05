Fotbalisté Sigmy Olomouc nezvládli nadstavbu FORTUNA:LIGY a pod trenérem Jiřím Saňákem jim skončila mistrovská sezona. Pod jeho vedením zapsali v nejvyšší soutěži bilanci 2 výhry - 2 remízy - 7 porážek. Naposledy ve dvojzápase s Hradcem Králové padli shodně 1:3. Nyní je tak otázka, jakým směrem se vydá klub i kouč.

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905, Jiří Saňák | Foto: SK Sigma Olomouc

Při přebírání týmu po Václavu Jílkovi jste byl prezentován jako dočasný kouč. Byl to váš poslední zápas v roli hlavního trenéra Sigmy?

Odpovím šalamounsky, že končí moje role dočasného trenéra. Je to těžká situace. V týdnu se bude jednat, co a jak dál. Bude to souviset i s celkovou analýzou. Víc na to nemůžu odpovídat, nemám noty. Nezříkám se zodpovědnosti. Byl jsem tady tři roky, nejdřív s Vencou, nebo potom sám. Co bude dál, se uvidí v nejbližších dnech.

Tápali jste od začátku jara a nezastavilo se to ani po vašem příchodu na pozici hlavního trenéra. V čem vidíte příčinu?

Je to na hlubší analýzu. Zodpovědnost musíme vzít na sebe. Nepodařilo se nám ustálit sestavu. Byla tam zranění. Ale to nám zase ukázalo něco pozitivního. Někteří hráči, kteří nastupovali v béčku, čekali na šanci, a nezhostili ji v určitých fázích špatně, i když to pro ně bylo hodně těžké. Je to všechno pořád čerstvé. Jsme v tom všichni. Pravda je, že se to nenakoplo do nějakých jiných výšin. Interně nějaké posuny vidíme. Hodně jsme se bavili o kondici, když jsem přišel. V posledním kole jsme byli právě my a Hradec maratonci. Před třemi měsíci bychom se o tom nebavili. Určitě jsou dílčí věci, které se měly povést lépe. Cíle se nepodařilo naplnit. Teď musí přijít opravdu analýza a pak kroky, které posunou klub i tým dál.

Souvisely ty těžší nohy v průběhu jara i s tím, co se dělo kolem klubu?

Všichni jsme se snažili soustředit na to, co máme dělat. Samozřejmě chcete číst o klubu v jiných souvislostech. Ale k fotbalu na nejvyšší úrovni do určité míry tlak patří. Jak to koho ve finále ovlivňovalo, to nevím. Já jsem se nesnažil hledat v tom alibi. Těžké nohy jsem v tom neviděl. Spíš jsme se snažil najít věci ve svojí práci.

David Horejš je na lavičce Hradce stejně dlouho jako vy v Olomouci. Čím to bylo, že jemu se ten postup dál podařil?

Bráním se nějakému srovnávání. Nevidím do Hradce, nevím, jak tam pracují. Nechodím v jeho botách, stejně jako on v mých. Hradec je na vlně, my teď bohužel ne. Musíme se poučit a jít dál.

Už se dostavilo prázdno z toho, že v půlce května máte po sezoně?

Všichni jsme zklamaní. Když jsem byl v kabině, viděl jsem, že jsou všichni smutní, jak tahle sezona dopadla. Dostaneme teď čočku, musíme ji přijmout. Vnímám teď takové ty životní pravdy, že z neúspěchu se dá hodně vytěžit. Ač je to hořké, tak je to pro nás hozená rukavice, ať už osobně, nebo pro klub.

Jak jste si vyhodnotili nedělní zápas?

Hradec měl úžasnou efektivitu, dal krásné dva góly. Musím říct, že jsme do zápasu nevstoupili vůbec špatně. Měli jsme nějaké dvě šance - Pokorný, Uriča, hlavičku po standardce. Chtěli jsme dát první gól, plán fungoval. Za poslední dobu to bylo možná nejřízenějších čtyřicet minut. Ale bylo to kromě efektivity, protože ten gól, který by třeba mohl Hradec rozhodit, jsme nedali. V podstatě to pak zkopírovalo zápas v Hradci, kdy jsme dostali dva góly ke konci poločasu, které jsme prostě blbě dobránili.

Ve druhém poločase už nebyla síla to zlomit?

Na to, jak to na nás padlo, tak i fanoušci nám ve druhém poločase občas zatleskali. Kluci bojovali i v té zoufalé situaci, která byla, když jsme dostali gól na 1:3. Minimálně to odjezdili. Měl jsem pocit, že i to fanoušci ocenili a za to bych jim chtěl poděkovat. Odešli jsme ze sezony s tím, že jsme nic nevypustili, i když jsme si to vyžrali do úplného dna.

Jaké to pro vás bylo, když se áčku nedařilo, zato béčko je na perfektní vlně?

Samozřejmě si přejeme. Chtěl bych taky vyzdvihnout, že za ty tři roky, co jsme tu byli s Vencou Jílkem, bylo propojení s béčkem na příkladné úrovni. Ať už s Gustou Chromým, nebo s Tomášem Janotkou jsme s Vencou Jílkem komunikovali a posouvali si hráče. Ale je to trochu zvláštní. Přejete si, ale vlastně trochu závidíte, i když to je silné slovo. Přejete si být taky na takové vlně a děláte všechno pro to, abyste se tam dostali. Přemýšlíte o tom. O teambuildingu a dalších věcech. Zkoušeli jsme jich spoustu. Ale ten, kdo pracuje ve sportu dlouhodobě, tak ví, že to tak někdy je. Kdyby to bylo jenom hezké, tak to bude chtít dělat každý. My jsme si tento půlrok opravdu komplet vyžrali – výsledkově, herně to nešlo. Znovu opakuji, musíme si to zanalyzovat důkladně, osobně, týmově, poučit se z toho a být silnější v dalších sezonách.