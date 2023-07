Fotbalisté Sigmy Olomouc mají za sebou kondiční dril, v němž zvládli dva přípravné zápasy a oba vítězně. Trenéři Václav Jílek se svým asistentem Jiřím Saňákem se do nich snaží dostat vnitřní ambici. „Je výzva změnit kohokoliv mentálně,“ hlásí Jiří Saňák.

Jiří Saňák | Foto: Deník/Jan Pořízek

Přípravu s vámi původně nezačal Jakub Matoušek, proti Banské Bystrici zvládl dobře druhý poločas. Jaká je jeho situace?

Je u nás, říkal jsem mu, že dnes (v sobotu) měl chuť, přitom on říkal, že se cítil velice blbě. Obrana soupeře byla trošku vyšší, hrála jeden na jednoho, což mu sedí a projevila se jeho kvalita, kterou má. Jsme rádi, že předvedl, co předvedl.

Je ještě ve hře, že v případě nabídky odejde?

Taková byla také původní dohoda s jeho manažerem. I my jsme cítili, že je potřeba aby někde hrál, pokud by přišla nějaká nabídka z ligy. Teď nic není, o ničem nevíme, takže s ním počítáme a pracujeme dál.

Matoušek opět ukázal přednosti, ale: Dbá se zde na defenzivu. Hostování nepřišlo

Trenér Jílek říkal, že chce do týmu dostat vyšší vnitřní ambici. Jak se to dělá?

Zajímavě. Minulý týden, když jsme hráli s Dolným Kubínem, tak jsme dali gól a potom jsme pouštěli klukům oslavu, která byla úplně bez emocí. Je to dennodenní práce, snažíme se do tréninku dávat soutěžní věci. Pro trenéra je asi největší výzva změnit kohokoliv trošku mentálně. Je to běh na dlouhou trať a hráč si to musí uvědomit. Cítíme, že bychom potřebovali více tohohle nastavení.

Kondiční blok je za vámi. Bylo to stejné nebo jste zařadili některé nové prvky?

Já říkám, že je konečně za námi, protože se teď dostaneme více k hře. Byly tam novinky, protože máme nového kondičního trenéra Tomáše Oslzlu, který přinesl nové věci. Proto jsme ho brali. Ale že bychom měli říkat, že děláme fotbal jinak, to ne. S každým člověkem přijde něco jiného. Pauza ale byla krátká, takže u hráčů nebyl tak velký úbytek výkonnosti.

Noví hráči tempo zvládají? Lukáš Juliš je kondičně v pohodě?

Nedovolil bych si říct, že je v pohodě, ale zvládá to skvěle. Je to o každodenní komunikaci a vyhodnocování dat. Když přijde noví hráč nebo trenér do týmu, tak se všechno mění a musí si na to zvykat. Dáváme tomu čas a Juldu budeme kondičně hodnotit až po zimní přípravě, kdy bude připravenější na náš způsob tréninku, intenzitu a podobě.

Jak dlouho si budete zvykat na hru bez Chytila?

Chceme se o Mojmírovi už nebavit. Odešel a my jsme rádi, že vedení dokázalo přivést Lukáše Juliše, který má kvalitu a byl od nás chtěný útočník. Má sice trošku jiný způsob hry, ale v principech naší práce se požadavky na útočníky měnit nebudou. Myslím, že i Pavel Zifčák ukázal, že může doplnit konkurenci a silným tělem pomoci v zápasech.

Změny v Prostějově: Trénuje s ním ligový útočník, Píchal si dává pauzu

V zápase nenastoupil Yunusa Muritala, jak to s ním vypadá?

Teď se udělaly veškeré procedury, co se týče papírů a víz. V týdnu byl na Maltě pro papíry, hodně cestoval, takže z preventivních důvodů nehrál. Měl ale v sobotu dopoledne trénink. Měl by se v pondělí připojit k týmu a bude se to dál dolaďovat a řešit.

Několik hráčů nehrálo. Má někdo větší zdravotní problémy?

Nemáme žádné vážné zranění na půl roku nebo tak. Nechci říct, že jsou to úplné banality, vždycky se to může vyvinou. Ale Ondra Zmrzlý měl chřipku, asi mohl nastoupit, ale nechtěli jsme bláznit, když je prověřený, takže jen trénoval. Honzu Fortelného nakopli v tréninku do lýtka, takže trénuje individuálně. Opravdu nic mimořádného.

Máte smlouvu na neurčito, je v ní i úmluva, že pokud přijde nabídka z ligy, tak by vás klub uvolnil?

Většina trenérů, i když má smlouvu na tři roky, tak je tam výpovědní doba. A na tu je smlouva. Co se týče mě osobně, je to otázka jednání. S Laďou Minářem mám korektní vztah a řekli jsme si, že když ta nabídka bude adekvátní jeho i mé představě, tak se domluvíme.