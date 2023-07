Fotbalisté Sigmy Olomouc zakončili letní přípravu s bilancí šesti výher ze šesti zápasů. Naposledy zvládli ještě v Büku zápas s Mezökövesdem 2:1. Nyní už se chystají na start soutěže proti Spartě.

Úvodní gól Sigmy | Video: Michal Muzikant

„Je cenné, že jsme vyhráli všechny zápasy. Chceme vyhrát každé utkání, bez ohledu na to, jaký typ duelu to je,“ říkal asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Kromě Mezökövesdu vyzrála Sigma také na Dolný Kubín, Trenčín, Banskou Bystrici, Termalicu a Rapid Vídeň.

Právě ale v duelech na soustředění proti Rapidu a Mezökövesdu byl velký rozdíl. Pouze skóre bylo stejné 2:1 pro Hanáky. Jinak ale proti rakouskému soupeři měli menší držení míče, naopak s maďarským celkem měli převahu i spoustu šancí.

„Měli jsme utkání plně pod kontrolou. Škoda, že neskončilo větším rozdílem, šance jsme na to měli. Výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Zároveň jsme ale spokojeni s tím, že kluci výborně zareagovali na to, co jsme jim vytýkali po posledním utkání. Zase jsme se posunuli o kousek dál,“ byl spokojený Saňák.

Více ale prozradit nechtěl. „Nechtěl bych úplně říkat, co jsme jim vytýkali. To už jsou naše věci a nechci dávat návod soupeřům. Zkrátka jsme v určitých fázích hry neměli takovou kontrolu nad hrou, což se v posledním zápase zlepšilo,“ sdělil.

Kromě reakce na předchozí duel ukázala Sigma také sílu po vyrovnání. Celý zápas byla lepší a Mezökövesd vyrovnal až třináct minut před koncem z ojedinělé situace. Následně ale přišla spousta šancí a také vítězný gól Jana Vodháněla.

„Kluci se s tím popasovali velmi dobře. Navíc v tom počasí to mohlo sklouznout úplně jinam,“ byl si vědom Saňák.

Nyní už jsou Olomoučtí ze soustředění zpět na Hané. „Jsme s kempem maximálně spokojeni. Hřiště bylo v dobrém stavu a podmínky fajn. Samozřejmě se vždy něco najde, ale bylo to rychlé, dynamické, úderné,“ komentoval.

Do neděle tak je před realizačním týmem zásadní úkol: nachystat svěřence na úvodní kolo proti Spartě a také vybrat správných jedenáct borců, kteří v Praze vyběhnou na trávník od začátku.

„Kluci nám svými výkony zamotali hlavu. Jsme za to rádi. Hráli velmi dobře a cítili jsme dobrou energii, týmovost a hladovost,“ neprozradil Jiří Saňák, zda je už o sestavě jasno.