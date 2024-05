Fotbalová Sigma Olomouc má za sebou základní část FORTUNA:LIGY i dvojzápas s českými giganty. Zatímco v Edenu se Slavií urvali pod trenérem Jiřím Saňákem bod, doma na Spartu vůbec nestačili. „Každý má svoji cestu. Slavii bych přirovnal k heavy metalu Liverpoolu, na Spartu se nám ale hrálo hůř,“ porovnával olomoucký kouč. Nyní povede tým vstříc bojům o Evropu v prostřední skupině nejvyšší soutěže. Cesta začíná proti Hradci Králové.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:4, Jiří Saňák, realizační tým | Foto: Deník/Jan Pořízek

Se Spartou jste prohráli 1:4. Rozdíl v kvalitě obou týmů byl velký, souhlasíte?

Ve srovnání se Spartou a Slavií máme určitě co dohánět. Jsou to velkokluby, které jsou odskočené od zbytku ligy, možná ještě plus Plzeň. Prali jsme se, co jsme mohli a po prvních pěti minutách, kdy byla Sparta výborná a dala gól z ofsajdu, jsme ji docela eliminovali. V takových utkáních ale rozhoduje efektivita, to jsem říkal už na Slavii. Šancí máte málo a je potřeba je proměnit. Když nedáte takovou, co jsme měli za stavu 0:0, tak vás to vytrestá. Dostali jsme pak gól z trochu nešťastné penalty a z rohu. Když se tým jako Sparta dostane do klidu, vede 2:0, tak už je to hrozně těžké. Jsou sebevědomí a vypadá to mnohdy naprosto jednoznačně.

Nečekal jste, že Spartu potrápíte víc?

Vždycky chcete favorita potrápit co nejvíc, děláte maximum. Chceme být vždycky co nejvíc nepříjemní. Chcete přirozeně dát na 2:1 a trochu víc to ještě otevřete a potom přijdou ty pohlavky, které nám Sparta dala a potrestala nás.

Sigma poprvé jednala o nabídce Američanů. Rozhodnutí nepadlo

S jakým záměrem jste šli do zápasu? Oproti Slavii jste poslal k Zifčákovi dopředu i Juliše a nehráli jste z takového bloku.

Záměr byl eliminovat silné stránky Sparty, což je středová dvojice, která vytahuje hráče nahoru a potom vytváří prostor pro Haraslína s Birmančevičem. Myslím si, že do té pětadvacáté minuty to kluci plnili dobře. Pak už to vypadalo jinak. Sparta a Slavia hrají jinak. Každý z nich má svou cestu, výbornou cestu. Když se podíváme, tak jsme možná drželi víc balon než minulý týden se Slavií, ale Sparta nás v individuálních věcech hodně trápila.

Budete Pokornému hodně vyčítat zbytečný skluz před penaltou?

Každý trenér bude říkat, že skluz ve vápně může být průšvih a penalta. Hráče vždycky nabádáme k tomu, aby to nedělali. Viděl jsem to ale spíš z přemíry snahy a nedobré pozice, Kuchta tam s Frantou Matysem vyplul za ním. Budeme se snažit pracovat, aby měl příště lepší pozici při centrovaném míči.

Zdroj: Michal Muzikant

Jak podle vás zvládal Matys souboje s Kuchtou?

Kuchta hraje závěr soutěže ve velké formě. V prvním poločase to Franta prohrával, ale zlepšoval se. Je to o nabírání zkušeností. Stejně jako Uriča, Stoppen, Šíp, Langer. Proto nejsem po porážce 1:4 tak zdrcený, protože si uvědomujeme svoji kvalitu a potenciál, který v týmu vidím. Ročníkovou zkoušku zvládli dobře.

Za týden jste potkali dva soupeře, kteří hrají o titul. Kdo se vám zdál silnější?

Jsou to dva různé způsoby hry. Slavii bych přirovnal k heavy metalu Liverpoolu. Hodně nahoru a dolů, hodně náběhové a rotující. Je těžké to zachytávat, protože vás přečíslují. Sparta je víc strukturovaná, mají víc vynikajících individualit. Birmančevič a Haraslín, kteří jsou schopní sehrát jedničky nahoru. I v součinnosti jsou dobří, kdy vytáhnou hráče a za ně pak nabíhá Kuchta. Vidím tam víc automatismů a součinnosti. Pro trenéra je to možná čitelnější, ale z pohledu individuálních hráčů se pro nás hrálo na Spartu hůř. Má víc individuálních gamechangerů. Takový je můj pocit. Ale kredit patří oběma týmům. Oba jsou výborné, i když mají jiné cesty. Když stojíte na lavičce, tak vidíte, že je to frčák. Musíme hodně přidat, abychom se jim třeba v příští sezoně přiblížili.

Čeká vás nadstavba. Stále je šance na Evropu. Rozhodne o tom, zda bude sezóna úspěšná a může rozhodnout i o vás, jestli u týmu zůstanete?

Ta druhá část otázky je pro vedení. Já to tak nechci vnímat, že je to o mně. Jsme tady jako Sigma Olomouc. Skončili jsme po základní části osmí, měli jsme nepříjemné období, které se skoro zastavilo až ve skupině o záchranu. Tonoucí se stébla chytá. My jsme se chytli a jdeme se v prvním kole poprat s Hradcem. Vidíte určitě všichni, že Hradec se pod Davidem Horejšem zvedl, takže nás čeká těžký souboj. Ale celý tým jsme nastavení na to, že se jdeme maximálně porvat. Rozhodnou ne detaily, ale každých 0,2 procent jakékoliv činnosti. Začíná nám takové to hokejové play-off, jiná soutěž a chceme to zvládnout.

A tedy ten úspěch a neúspěch v sezoně?

Když budeme hrát finále a budeme pak v Evropě, tak to bude úspěšné. Když hned vypadneme, tak i vzhledem k tomu, co jsme vyhlásili před sezonou, tak to asi neúspěšné bude. Mně jako trenérovi samozřejmě záleží i na tom, aby tým ukazoval potenciál a vzestupnou tendenci.

Rekord, vyprodaný Andrák, chorea i parádní atmosféra. Sparťani na Sigmě vládli

Je Hradec soupeř, kterého jste si přáli?

Všichni soupeři v prostřední skupině - Liberec, Teplice, Hradec - jsou dobří. Nepřemýšleli jsme, jestli je Hradec méně nebo více oblíbený. Hráli jsme proti němu, když jej vedl trenér Kotal a každý kouč má jiné principy, takže teď budeme hrát proti novému Hradci po změně trenéra. Nevybíráme si.

Jak to vypadá se zraněnými hráči?

Honza Navrátil hrál za béčko, aby odehrál větší minutáž a byl použitelný do nadstavby. Vyhodnotili jsme si, že je to lepší i pro něj. Matúš Macík má berle kvůli kotníku a jde ještě na vyšetření. Na příští týden nebudou ani Beneš s Novákem. Asi začnou trénovat, ale měli výpadek. Nešli bychom ani do toho risku. Nejblíže návratu je Jirka Sláma.

U Růska je nějaký posun?

Čekáme na poslední vyšetření. Aniž by to někdo odborný odklepl, tak nemůžeme riskovat.