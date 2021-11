„Škoda toho zápasu s Hradcem. Kdybychom vyhráli i ten, tak by to bylo top. Ale i tak to bereme. Máme se od čeho odpíchnout,“ řekl rodák z Troskotovic.

Proti Pardubicím se trefil už ve 13. minutě. Tomáš Zahradníček vybojoval míč a poslal ho Růskovi do vápna. Ten zachoval chladnou hlavu, zasekávačkou vykoupal obránce a pak chladnokrevně zakončil. 1:0 pro Sigmu.

A další bod pro Růskovo sebevědomí. „Doufám, že to není poslední zápas, kdy jsem se trefil, snad to tak bude pokračovat,“ přeje si.

Poulolova paráda? Rozhodující okamžik zápasu, pochválil stopera kouč Jílek

V začátku sezony se pral s vysokými očekáváními po milionovém přestupu z Brna. Teď už je s jeho výkony spokojenější i trenér Václav Jílek.

„Hlavně výkonnost je více podle našich představ. Je schopen víc pracovat pro mužstvo, uhraje víc těžších balonů, je tam celkově od něj více práce. Už to bylo vidět v Českých Budějovicích. Dnes to potvrdil,“ řekl kouč Sigmy. „Přicházel sem s tím, že bude rozdílový hráč. V tomto směru si ale myslím, že je pořád tak na půl cesty toho, co by opravdu mohl předvádět,“ usmál se Jílek.

Sigma po Růskově gólu sice o náskok rychle přišla, ale ještě do poločasu se trefil Zmrzlý, po přestávce pak exkluzivně Poulolo, Pablo González a Látal, takže domácí odešli z duelu s debaklem.

„Kdybych vzal předchozí zápasy, tak inkasovaný gól nás dostal vždycky dolů. Dnes to tak ale nebylo. Šlapali jsme dál a nakonec zaslouženě vyhráli,“ řekl Růsek.

„Myslím, že nakonec rozhodlo to, že jsme na ně tak nevylezli. Tím, že jsme vedli, mohli jsme hrát víc na brejky, ke kterým nám daly Pardubice prostor,“ doplnil útočník.

Sigma rozjela v Ďolíčku kanonádu, Pardubicím dala pětku

V tabulce se Sigma po sobotě vrátila do elitní šestky. „Tabulku samozřejmě sledujeme a na konci chceme být co nejvýš. Máme teď ještě do konce ligy tři zápasy, tak snad uděláme, co nejvíc bodů,“ uzavřel.

Hanáky čeká v sobotu od 18 hodin doma mistrovská Slavia. Násedovat bude výjezd do Českých Budějovic a na závěr předvánoční duel doma se Zlínem.