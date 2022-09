„Myslím, že to ze mě spadlo. Už v Hradci jsem dal břevno. Teď dvě tyče, i když z té jedné to tam potom Poky (Jakub Pokorný) dorazil, tak jsem si říkal, že to je v pohodě. Ale u té druhé jsem si říkal, jestli je to smůla nebo tomu jdu málo naproti,“ popisoval své pocity Růsek.

Ve druhé půli se ale dostal ještě do jedné šance a prostřelil Markoviče mezi nohy, i když pardubický brankář si na míč sáhl. „Naštěstí jsem ji proměnil. Jsem za to rád, protože mě to v hlavě tížilo,“ přiznal třiadvacetiletý fotbalista.

A není to jen o Růskovi. Sigmu celkově efektivita v tomto ročníku trápí. „Chceme si budovat herní identitu a ta se zatím daří jen z části té herní aktivity. Myslím, že jsme nepříjemné mužstvo, co se týče presinku a napadání. Ale pak je tam to B - kvalita dohrávání situací po zisku a chování v šancích. Tam je vidět, že se trápíme a když jsem se díval na nějakou statistiku, tak jsme snad úplně poslední, co se týče střelecké efektivity. To procento je hodně nízké a dokumentoval to i zápas s Pardubicemi,“ potvrdil trenér Hanáků Václav Jílek.

„Věřím, že Plzeň se svou efektivitou by tady vyhrála 6:0,“ dodal. A právě účastník skupiny Ligy mistrů bude dalším soupeřem Olomouce v sobotu na Andrově stadionu. „Proti Plzni nebudeme mít tolik příležitostí jak proti Pardubicím. Trošku doufám, že se nám uvolní hlavy po tomto vítězství, odpíchneme se od toho a s Plzní podáme dobrý výkon a necháme si nějaké body doma,“ věří Antonín Růsek.

