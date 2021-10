Jak byste zápas zhodnotil?

Přišlo mi, že to byl strašně složitý zápas. Z naší strany především hodně bojovný. Chtěli jsme si pohlídat začátek a být aktivní, to se povedlo. Byli jsme odměnění i gólem. Pak náš tlak trochu opadl. Nechci říct, že bychom se strachovali o výsledek, ale nebylo to úplně ono.

Penalta zápas rozhodla?

Řekl bych, že ta nás pak uklidnila.

Jak jste viděl vlastní gólovou situaci. Bylo to snadné?

Zahre (Tomáš Zahradníček - pozn. red.) mi přiznal, že to před branku dával trochu naslepo, protože před ním stálo spoustu Karviňáků, že ani nikoho neviděl. Nastřelil to, já jsem se snažil jen nastavit placírku a naštěstí to zapadlo do branky.

OČIMA TRENÉRA VÁCLAVA JÍLKA

"Nerozlišoval bych, jestli Tonda Růsek hraje na hrotu, nebo pod hrotem. Má slušný výběr místa a je komplexní v tom, že si dokáže odskočit, podržet míč a zapojit se i do kombinace. Všichni víme, že začátek měl pozvolnější. I v tréninku ale přidává a šlape na plyn. Dnes se mu to vrátilo v podobě strašně důležitého gólu. Myslím, že byl ve hře cítit. Já osobně mám na něj ještě vyšší nároky a očekávání. Jsem přesvědčený, že postupem času je bude naplňovat a bude lepší a lepší."

Ještě jednu šanci jste měl ve druhém poločase.

To mě strašně štve, ale co se dá dělat. Chtěl jsem to dát na zadní, co nejdál od gólmana, aby na to nedosáhl, ale dal jsem to bohužel moc.

Zkazili jste hrozně moc přihrávek. V čem byl podle vás problém? Proč jste byli tak nervózní?

Měli jsme trochu nepovedenou sérii. Nebo spíš nějaké tři čtyři zápasy, které jsme nevyhráli. Byl cítit tlak na výsledek. Nevěřili jsme si tolik jako na v předchozích zápasech, protože jsme neměli za sebou takové výsledky. To mohl být ten důvod.

Jsou pro vás tři body velkou úlevou?

Určitě ano, říkali jsme si to celou repre pauzu, že Karviná bude hodně důležitý zápas. Snad se nám bude líp dýchat. Doufám, že z dalších tří zápasů uděláme nejvíc, co budeme moct.

Nastoupil jste dnes na pozici podhrotového hráče. Jak se vám tam hrálo?

Cítil jsem se tam dnes dobře. I když to taky nebyl ideální výkon. Měl jsem tam taky spoustu přihrávek, které jsem pokazil. Zify (Pavel Zifčák – pozn. red.) vyhrál spoustu osobních soubojů, takže jsem si to pod ním posbíral. Některé věci se mi povedly, některé byly špatné.

Jak se vám zatím líbí v Olomouci? Jak jste spokojený se začátkem angažmá?

Líbí se mi tady moc. Je to závislé samozřejmě i na výkonech. Doufám, že to půjde postupně nahoru, protože první zápasy určitě nebyly úplně to, co umím. Věřím, že se co nejdřív dostanu do dobré formy.