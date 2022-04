„Když hráli na dva útočníky, tak jsem myslel, že by tam mohl být větší prostor a byli uprostřed jen Kalvach s Čermákem, ale moc se nám nedařilo kombinovat. Útočníci asi dobře zavírali naše stopery a rozehrávka vázla,“ dodal.

Sám se však po půl hodině hry dostal ke střele z dobré pozice, ale mířil hodně mimo. Byla to tak Plzeň, kdo ve druhém poločase otevřel skóre.

„Do té doby byla lepší, ale potom to z nás spadlo, začali jsme hrát aktivně, byly tam i kombinační věci,“ popisoval Růsek.

A díky němu dokázala Sigma srovnat. Nejprve vybojoval rohový kop, ale soupeř se zlobil, že se neměl kopat. „Stojím si za tím, že byl. Byl tam Aleš Čermák a říkal, že ani neargumentoval rozhodčímu,“ objasnil Růsek.

Po centru Vepřeka pak prodlužoval míč Hubník a právě Růsek jej na zadní tyči placírkou z voleje uklidil do sítě. „Vyšel nám signál, už v první půli to tam Hubňa dobře tečoval, ale to jsme na zadní proběhli. U toho mého gólu už to bylo v pořádku. Cvičili jsme to celý týden a Hubňa na tom má větší zásluhu, protože je to těžké tam míč takhle protečovat, takže mu děkuju,“ chválil spoluhráče Růsek.

On sám byl pod tlakem, protože veřejnost od něj očekává určitě víc a stejně tak trenér Václav Jílek, který se o to také mnohdy v pozápasovém hodnocení podělil. Například i po posledním duelu na Slovácku. Tentokrát však svého svěřence hodnotil pozitivně. „Vytěžovali jsme ho dost, odehrál nejlepší zápas na jaře a okořenil ho gólem,“ řekl kouč.

„Určitě ten gól potěší a doufám, že to bude pokračovat,“ dodal útočník, pro kterého to byla první trefa v jarní části a šestá v ročníku.

U gólového okamžiku byl na zadní tyči také plzeňský obránce Santos. „Těžko říct, jestli trochu zaspal nebo nebyl zrovna tak poctivý. Nevím, ale díky bohu za to,“ usmál se třiadvacetiletý hráč.

Jinak ale Růsek svého protihráče jen chválil: „Už v poločase jsme se bavili s Mojou (Chytilem) a říkal jsem, že na takhle soubojového a rychlostně vybaveného hráče jsem snad ještě nehrál. I Moja říkal, že je těžké s ním uhrávat balony. Fakt se nám strašně líbil.“

I přes gólový zápis a zisk bodu však Růsek přiznal, že by chtěli v Olomouci víc. „Měli jsme jednu střelu na bránu a mělo by to být z naší strany lepší. Máme na víc a je to škoda. Měli bychom zapracovat na rozehrávce, nechci říct, že nemáme sebevědomí, ale je tam hodně nakopávaných balonů,“ pokračoval v hodnocení.

Do konce základní části zbývají Sigmě zápasy v Hradci Králové a doma se Spartou. Stále pak pro Hanáky žije naděje na postup mezi nejlepších šest týmů. „Doufám, že remíza s Plzní nás povzbudí a do konce sezony uděláme co nejvíce bodů,“ uzavřel Růsek.