Mezi Olomoucí a Brnem je určitá rivalita. Zvažoval jste to při rozhodování, kam nakonec přestoupíte?

To ne. Nedíval jsem se na rivalitu mezi Olomoucí a Brnem. Spíš jsem to posuzoval z hlediska kariérního posunu. Nechtěl jsme zůstat ve druhé lize a Sigma mi dala příležitost zůstat v nejvyšší soutěži.

Co pro Sigmu rozhodlo?

Důvodů jsem si v hlavě promítal víc. Když jsme proti Sigmě hráli, tak se mi líbil její styl. Vždycky byl založený spíš na kombinaci než na nějakých nákopech. Věřím, že by mi takový fotbal mohl sedět.

Ani Michal Bělák z Baníku vás nakonec nepřesvědčil.

S panem Bělákem se znám hodně dobře ještě ze Znojma. Vůči němu mě to trochu mrzelo. Když jsem se ale rozhodl pro nabídku Sigmy, tak jsem zvedl telefon a normálně jsem mu zavolal. Poděkoval jsem za zájem a řekl mu, jak to je. Ze začátku to bylo nastavené tak, že mě ani jeden klub neměl kontaktovat osobně. Měl jsem si to sám rozhodnout v hlavě sám. Nicméně nakonec pár kontaktů z Baníku proběhlo. Sigma byla celou dobu korektní. Nechala mě, abych si to promyslel sám.

Jak dobře se znáte s novými spoluhráči?

Asi tak polovinu kluků znám. Jsou tam hráči z ročníku 1999 a mladší. Ty starší zase znám od vidění. Odehráli jsme proti sobě v přípravě dost zápasů. V kontaktu jsem byl s Mojmou Chytilem.

Ten hraje podobný post jako vy. Neříkal vám, ať do Sigmy raději nechodíte?

O tom jsme se nebavili (směje se). Spíš mi poradil, kde zaparkovat a podobně. Ještě z brněnských spoluhráčů mi Sigmu velmi doporučoval Pavel Dreksa. A taky Michal Ordoš.

Ten pochází z Troskotovic, stejně jako vy. Jak moc k sobě máte blízko?

Bydlíme asi tři baráky od sebe. Známe se hodně dobře. Když jsem začínal v Brně, byl můj vzor. V tom, že jsem se chtěl dostat do áčka a on už ligu hrál. Ale zase, že bych s ním konzultoval nějaké věci ohledně kariéry, to zase ne. Chtěl bych na něj tady navázat, ale laťka je vysoko.

Vy ofenzivě můžete hrát na více postech podobně jako on. Mluvil o tom i trenér Jílek. Kde se cítíte nejlíp?

V Brně jsem vyzkoušel snad všechny posty v ofenzivě. Nejraději bych hrál nahoře na devítce, nebo na desítce.

V kádru je i s vámi pět útočníků a ještě k tomu zraněný Jakub Yunis. Co vy na to?

Budu dělat maximum, abych se prosadil. Jakákoliv konkurence vás může jenom posunout. Budu chtít pomoct Sigmě svými góly co nejvýš to půjde. Jsem útočník, takže je mi jasné, že budu hodnocený podle čísel. Je to samozřejmě určitý tlak. Pokud se ale chcete někam posunout, tak to musíte zvládnout.

Jak vysoko se Sigmou míříte? Třeba až do Evropy, o které mluvil kolega David Vaněček?

Nechci říct nějakou hloupost, ale když se nám bude dařit, tak proč ne? Proč si nedat ty největší cíle?

A co Zbrojovka? Nemáte o ni trochu strach po sestupu z ligy?

Abych řekl pravdu, tak trochu ano. Nějaké informace, jak to tam teď probíhá, mám. Doufám, že cíl v podobě okamžitého návratu myslí klub opravdu vážně.