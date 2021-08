Tři zápasy, zatím žádný gól. Naposledy proti Českým Budějovicím už ale dvě asistence. Útočník Antonín Růsek, nejdražší posila fotbalové Sigmy Olomouc, je od začátku pod drobnohledem. Aby ne, když za něj Hanáci brněnské Zbrojovce vysázeli údajně 13 milionů korun.

Nejlepším střelcem týmu je ale aktuálně se dvěma brankami odchovanec Pavel Zifčák, další borec z domácí líhně Mojmír Chytil zamířil na hostování do Parubic, aby vůbec měl herní praxi. V kádru jsou totiž na hrot útoku ještě další letní akvizice David Vaněček, či Martin Nešpor.

OLOMOUČTÍ ÚTOČNÍCI

V SEZONĚ



Antonín Růsek

3 starty/ 255 minut/ 0 gólů + 2 asistence



David Vaněček

3 starty/113 minut/ 0+1



Pavel Zifčák

2 starty/80 minut/ 2+0



Martin Nešpor

0 startů

Trenér Václav Jílek tak má rozhodně z čeho vybírat. Oproti předchozím sezonám podstatná změna. Má to však i úskalí. „Volba útočníka není jednoduchá,“ přiznal Jílek po Budějovicích, když přišla řeč právě na Zifčáka, který si druhou brankou za sebou řekl o místo v základu. „Pavel Zifčák přináší do zápasu velmi dobrou energii, znovu se prosadil střelecky, jednoznačně si říká o místo v sestavě. Tonda Růsek zase vypadá daleko lépe v tréninku než v zápase. Na druhou stranu měl asistenci, pomohlo mu, že se ve druhé půli stáhl níž,“ dodal Jílek.

Je potřeba, abychom s těmito informacemi pracovali a vytěžili z hráčů co nejvíc ve smyslu týmového výkonu a úspěchu.

Možná právě v tom je zakopaný pes. Rodák z Troskotovic v lize za Brno nastřílel osm branek, ovšem typickým hroťákem není. „Podle mě je to klasický podhroťák, jako jsem byl třeba já. A čekám, kdy to všichni pochopí,“ vykládá bývalý útočník Sigmy Michal Ordoš, mimochodem Růskův krajan z Troskotovic.

„Tonda má dobré fotbalové myšlení. Umí rozdat přihrávku, ale není to bijec, kterého z něj dělají. V Brně hrával i čistého střeďáka a velmi dobře. Klasický útočník není jeho optimální post, slušel by mu podhrot,“ dodává.

Olomouc Ordoš Růskovi jen a jen doporučil. „Pro jeho růst je lepší, než třeba Baník. Trenér Jílek patří podle měk nejlepším v lize, může se pod ním zlepšovat. Zároveň si myslím, že by měl mít dost prostoru, aby pravidelně hrál,“ soudí Ordoš.

Na Hané si mimochodem v začátku svého angažmá prožil dost podobnou situaci. „Půl roku mě tenkrát nenechali mlátit na hrotu a pak zjistili, že patřím jinam. Koupili si útočníka a nakonec z toho byl záložník,“ směje se vyhlášený vtipálek.

Nutno dodat, že velmi solidní záložník, který se v sezoně 2009/10 stal nejlepším střelcem ligy a nakonec se z olomouckého dresu propracoval i ke dvěma reprezentačním startům.

„Nechci do toho nikomu kecat, ale mám pocit, že s Tondou je to z hlediska postů stejně. Podhrotová pozice by mu seděla nejlíp. Má přehled, je vidět, že mě za mlada občas sledoval,“ culí se Ordoš. „Podle mého by tam zkrátka fungoval líp,“ dodal.

Především ale radí trpělivost. „Já sám jsem čekal na první gól až do desátého kola. Všichni už byli nervózní. Tlak narůstal. Vybavuju si to docela přesně a je to vážně hodně podobné. Koupil se za velké peníze, všichni měli očekávání…“ vzpomíná Ordoš.

„Taky je tu ale rozdíl, že Tondovi je 22 let, mě už bylo tenkrát nějakých šestadvacet. To je pro Tondu jednoznačně věc k dobru a myslím si, že pro Sigmu to bude výborný kauf,“ tvrdí autor osmačtyřiceti ligových branek v dresu Hanáků.

„Tonda dával góly vždycky. Je to v něm. Pamatuju si, že měl snad 150 gólů za sezonu už v přípravce. Chce to jenom trpělivost a najít mu ideální místo,“ je přesvědčen.