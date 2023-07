Lukáš Juliš prožívá parádní start do angažmá v Sigmě Olomouc. Prosadil se prozatím ve všech čtyřech přípravných zápasech a rád by si tuhle střeleckou formu přenesl také do FORTUNA:LIGY.

Gól z penalty Lukáše Juliše | Video: Michal Muzikant

Čtyři zápasy, čtyři góly. Ideální začátek?

Trošku jsem si to takhle představoval. Ale fotbal hraji dlouho a vím, že góly v přátelácích nic neznamenají. Zároveň však doufám, že mi to vydrží. Pro moji aklimatizaci, abych si získal kluky a tým, je dobré, že góly dávám, stejně tak pro mé sebevědomí. Na Ibize jsem dal jen jeden gól, na Spartě jsem jich v poslední době také moc nedal, takže jsem za to rád.

Góly dáváte, jak se cítíte kondičně?

V pátek proti Trenčínu bylo vedro, takže nic moc, ale lepší se to. Ve Španělsku jsem přišel do rozjeté sezony, příliš se netrénovalo, jelo se zápas od zápasu. Věřím, že teď těch čtrnáct dní mi bude stačit, abych potom vydržel celý zápas, protože teď jsme hrávali poločas. Doufám, že se to zlepší. Ale vidíte, že přáteláky jsou takové roztahané, nahrávali si mezi námi a takhle se ta liga potom hrát nebude. Věřím, že už jsem docela připravený.

Říká se, že tréninky v Sigmě jsou náročnější. Můžete to porovnat se Spartou?

Určitě jsou náročnější než na Ibize, ale ve Spartě také byly, když jsem odcházel. Bylo to trošku jiné, že jsme tady běhali kilometrové věci a ve Spartě se běhají kratší vzdálenosti, třeba vápno - vápno do nějakých sekund. Intenzita je stejná, ale mně chybí spíše zápasová zátěž a praxe, na tréninku je to něco jiného, než když v utkání dáte čtyři dlouhé sprinty a jste zavařený.

Jak zvládáte presinkové nároky trenéra Václava Jílka?

Já ho znám, měl jsem ho v jednadvacítce jako asistenta, stejně tak ve Spartě, když byl asistentem Víti Lavičky. Jsem zvyklý takhle hrát, jenom je potřeba na to mít fyzičku. I ve Spartě to vyžadovali. Takhle se to teď hraje. Trenčín ale měl dobrou rozehrávku, my ještě nemáme presink úplně dotažený, takže nás dvěma přihrávkami vyšachovali a bylo to pro nás těžké. Musíme to vypilovat, aby nám lehce nevyjížděli, protože nás to potom stojí síly, když si dáte sprint ke stoperovi, na gólmana a on to potom prohodí na střeďáka.

Nemáte strach, že se v přípravě vystřílíte?

Ty góly teď fakt moc neřeším, že bych si je zapisoval. Je to dobře pro moje sebevědomí, ale zároveň vím, že se nikam nepočítají. Může se stát, že potom deset kol v lize gól nedám, ale já to většinou mám tak, že když se cítím zdravý a góly dávám, tak je budu dávat dál.

Říkal jste, že budete hrát s číslem 39, teď se vám daří s číslem 17. Jak to tedy bude do sezony?

Bude 39. Dcera je 3.9. mám s ní dobrou zkušenost. Milan Kerbr mi sice říká, že se sedmnáctkou dávám góly, ale na sedmnáctku - takového technického hráče se necítím.

Jak se těšíte na soustředění?

Těším se. Soustředění je už hlavně o herních činnostech, bude se trénovat taktika a podobně, takže to nebude tak náročné a budeme finalizovat přípravu na Spartu. Je to také o tom, že tým bude spolu. Trošku si odpočinu od dětí, protože je to s nimi náročné (úsměv), ale samozřejmě se mi bude také stýskat. Každý rok se jezdí na dvě soustředění, takže to beru, jak to je. Se Spartou jsme jezdili i na čtrnáct dní, takže týden je pohoda.

Na čem budete pracovat?

Doladíme detaily. Věřím, že to bude více o sehranosti útočných hráčů, protože tam jsou ještě nedostatky, že jdeme dva, tři do stejného místa, tak abychom si nezavazeli. Pro mě je důležité, abych se se spoluhráči sehrál. Jsem s nimi dva, tři týdny a hodně se běhalo, takže jde vidět, že nejsme úplně sehraní a občas nám to neklape. Věřím, že to doladíme a vrátíme se v plné formě.

S kým si v Olomouci herně nejvíce rozumíte?

Jsou tady skvělí hráči, nechci vám jmenovat jednotlivé kluky. Je tady kvalita, máme spoustu střeďáků, asi šest skvělých, ale hrát můžou jen tři. Samozřejmě Pospa je skvělý, ale rozumím si se všemi a soustředím se hlavně na sebe, abych to všechno odběhal a klukům pomohl. Zatím mám dobrý servis. Olomouc jsem si vybral, protože se tady dlouhodobě hraje fotbal, který mi je bližší než v jiných týmech.

První kolo proti Spartě, přál jste si to tak?

Já jsem si myslel, že to tak bude, protože už když jsem se z Olomouce vrátil do Sparty, tak jsme proti sobě hráli hned druhé kolo. Je to těžký los, ale já se konkrétně těším, protože jsem se nestihl ani pořádně rozloučit a uvidím plno známých.

Budete slavit gól proti ní?

Nebudu.