Čaroděj. Tak se přezdívalo Martinu Vaniakovi. Největší část kariéry strávil v Sigmě Olomouc, dlouho působil také ve Slavii, se kterou má dva tituly. Jediné zahraniční angažmá si vyzkoušel v řeckém Panioniosu. Po kariéře bydlel pár let ve Švýcarsku a nyní se vrátil jako trenér brankářů Opavy. Při sledování mladých nadějí v Uničově se však pro Deník rozpovídal také o situaci okolo Sigmy Olomouc, tamních gólmanech či trojici brankářů pro EURO.

Martin Vaniak | Foto: Deník / Ondřej Kašlík

Největší část kariéry jste strávil v Sigmě. Jak klub vnímáte?

Sleduji, sledoval jsem ji i když jsem byl mimo republiku. Osobně jsem byl teď na Spartě. Mrzí mě, že návštěvnost jde dolů, přestože za trenéra Jílka hrála Olomouc dobrý fotbal, byla pátá. To, co se událo v posledních měsících s prasečími hlavami a podobně, už bylo za hranou. Věřím, že se to teď uklidní. Já jsem zažil v kariéře také, že se nadávalo a chtělo, aby někteří lidé abdikovali… Ale vím, že skončí sezona, začne nová a půjde se do ní opět s čistým štítem. Pokud bude hrát Sigma fotbal, na který tady byli fanoušci zvyklí, tak věřím, že je do ochozů zase natáhnou.

Říkal jste, že jste protesty také zažil. Je to teď v něčem jiné?

Je tam větší zloba. Tohle za nás nebylo, ale je to společností, která je rozdělená na dva tábory. Stačí, když vezmete politiku. Lidé jsou až moc agresivní a víc si dovolují i co se týče sociálních sítí, kde si ulevují. To za nás nebylo a byli jsme toho ušetření.

Dělají na Sigmě podle vás fotbal dobře?

Když nemáte výsledky a plácáte se na osmém místě, tak je každý fanoušek nešťastný. Já to vnímám teď i v Opavě. Kdyby se tam hrál dobrý fotbal, tak tam bude i na druhou ligu chodit čtyři tisíce fanoušků. Výsledky nám nenahrávají, takže je tam méně lidí než obvykle. Vždycky je to odvislé od výsledků. Trend Sigmy je dávat šanci mladým, což za Vaška Jílka nebylo. Dával tam zkušené hráče, nakupovali se zkušení starší hráči a uhli ze své cesty. Poslední kola se teď dávalo hodně šancí mladým, udělali úspěch na Slavii, což kvituji, že se toho nezalekli. Se Spartou to bylo už horší. Byl jsem také na béčku a je tam dost hráčů, které bych rád viděl v první lize.

Hodně negativně je vnímán Ladislav Minář. Jak ho vnímáte vy?

Jsou tam proti němu negativní věci. Můj názor je takový, že každý člověk, který přijde do práce, tak ji chce dělat dobře a nejen pro tým, ale i pro podnik chce udělat to nejlepší. Myslím, že i on to dělá. Teď se to ale zvrhlo, je tam nenávist, která ale není jen vůči němu. Celkově lidi štve, že klub stagnuje.

Klub má nabídku od americké společnosti Blue Crow Sports Group. Je to možnost na zlepšení?

Bylo by dobré, kdyby Sigmu vzal někdo, kdo ji dostane o level výš. Chtělo by to investora, který bude mít dlouhodobé zájmy. Já říkám, že by bylo dobré, aby tam byl i nějaký olomoucký patriot. Jsou tam velcí podnikatelé, kteří by se do toho mohli zapojit. Pokud by to přineslo pro Sigmu plus, tak by byl nový vlastník dobrý.

Co byste klubu poradil?

Je tam hodně chytrých lidí, kteří mají odpovědi. Věřím, že přijde nová doba. Tomáš Janotka je úspěšný trenér, který nějakou dobu dobře pracuje. Je tam plus, že zná kluky z béčka a devatenáctky. Pak už je to na souhře managementu a trenéra, které hráče vytipovat, jaké dokoupit či posunout z béčka nebo devatenáctky.

Sigma měla vždycky dobré gólmany, poslední dvě sezony ale udělali spoustu chyb.

Bylo to strašidelné. Říkal jsem i v Sigmě, že měli v lednu udělat jasnou jedničkou Stoppena a podržet ho. Nestalo se. Stejně k tomu došlo. Stoppen je mladý gólman a bude dělat chyby, musí je dělat, ale poučit se z nich, aby rostl. Do budoucna je to pro Sigmu velká perspektiva. Buď za ni bude chytat v lize nebo bude na prodej. Už ukázal výkonnost, má dobrou hlavu i nohy. Nepodělá se z žádného zápasu. V béčku předvádí výborné výkony Koutný, který delší dobu nechytal. Sigma má v domácích podmínkách výborné gólmany. Zastávám trend, že by se brankáři měli vychovávat a ne kupovat.

Matúš Macík už tedy není cesta?

Své si odvedl. Chyb bylo až dost. Teď by měl mít přednost Stoppen, pokud bude držet tyhle výkony. Navíc bude růst.

Čím si ty chyby vysvětlujete?

Když točíte gólmany, tak to nikdy není dobře. Musíte mít jasně danou jedničku, dvojku, trojku. Jednička může udělat chybu, ale musíte ho držet, ale ne, že je budete točit jak na kolotoči. To prostě nejde. Gólman je o psychice, aby mu trenéři i mužstvo věřili. Musí vědět, že pokud udělá chybu, tak v bráně bude. Musí mu pomoci také mužstvo, což se v některých zápasech nestalo. Co se týče Macíka, tak tam ale byly věci, které ovlivnil hlavně on. Ať už to byl zápas s Pardubicemi nebo Baníkem. Byly to věci, za které mužstvo nemůže. Také je to o tréninkovém cyklu, kde je vidíte a musíte s nimi mluvit.

Blíží se EURO, padalo několik jmen brankářů. Trenér Hašek vzal Staňka, Kováře a Jaroše. Jakou trojici byste vzal vy?

Mrzí mě, že se zapomnělo na Vaclíka. Začal chytat a zaslouží si pozornost. Je to výborný gólman, který by reprezentaci ještě dal. Je spolehlivý a na minulém EURU podržel tým neskutečně. Zkušenosti na turnaji potřebujete. Staněk ve Slavii podával stabilní, někdy i nadstandardní výkony. Máte ještě Kováře, který hraje ve vynikajícím mužstvu, ve fazoně a dotáhl jej do finále Evropské ligy. Nemělo by se zapomínat ani na Hladkého, ale už nebyla šance jej vyzkoušet. Udělal obrovský posun, nikdo o něm nevěděl a přes Skotsko se dostal do Premier League, kam teď postoupil. Je to další gólman, který stojí za pozornost.

Nezmínil jste třeba Jaroše či Jedličku.

Těch gólmanů je hodně. Je důležité, aby tam byla kvalitní jednička. Když to není Vaclík, tak to bude Staněk. K tomu také někdo mladý jako Kovář. Rozhodují to jiní, ne já. Musí se to vyhodnotit i podle momentální formy.

Jak dopadne český tým na turnaji?

Jsou tam velké šance. Může postoupit i třetí celek, takže věřím, že postoupíme.

V bitvě o titul jste držel Slavii?

Jsem slávista, byl bych rád, kdyby to otočila, ale už před nadstavbou bylo jasné, že to bude mít těžké. Viděl jsem Spartu a měla velmi dobře poskládaný tým, vynikajícího Kuchtu, který byl abnormálně dobrý a pro mužstvo měl přínos. K tomu Krejčí, který má nadstandardní věci. Tým je hodně kvalitní, posunul se, což je dobře pro český fotbal. Sparta si to za tu dobu asi zaslouží.

Jste také sigmák?

Samozřejmě. Nejkrásnější léta jsem prožil ve Slavii a vždycky budu slávista. Všude, kde jsem byl Most, Drnovice, Sigma, Slavia, tak jsem udělal práci, za kterou se nemusím stydět.

Jaký byl život ve Švýcarsku a proč jste se vrátil?

Já jsem tam jenom pracoval. Měl jsem práci a odpoledne trénoval. Moc jsem si Švýcarsko neužil. Sigma se mnou rok koketovala, ale nevyjádřila se, tak jsem zůstával ve Švýcarsku a čekal jsem na nabídku. Teď přišla Opava, tak jsem ji vzal a vrátil se. Jsem tam spokojený, nemám žádnou výtku. Jen si přeji, abychom se zvedli a hrál se tam fotbal do první trojky. Nejlepší by bylo, kdybychom postoupili. Už jenom kvůli lidem, aby jich chodilo více.

Takže Sigma není zavřená?

Není to zavřené, ale Sigma jde cestou, kterou jde. Nevím, co se bude dít. Teď tam může být nové vedení, které si může přivést nové lidi a třeba ti, se kterými jsem jednal, tam už nebudou.

Zahrajete si ještě někde fotbal nebo jiný sport?

Vůbec, nechybí mi to vůbec, jsem rád, že to mám za sebou a co se týče zápasů, tak už na hřiště nechci ani vlézt. Mám 54 let, hlava by chtěla, tělo ne. Mám problémy s kyčlemi, takže se šetřím. Gólmani to mají těžké co se týče exhibičních zápasů, protože vypadají jako pitomci. Nikdo nebrání, každý si dělá co chce, proto tyhle pozvánky odmítám. Nemám ani jiný sport, protože jsem na hřišti každý den. Při trénování hážu, běhám, kopu…

Do Uničova jste zavítal na mládežnický turnaj Planeo Cup. Co na něj říkáte?

Má dobrou úroveň, je těžké to zorganizovat celorepublikově, jsem rád, že to pro děti dělají a chci všem poděkovat. Už se tady mezi těmi dvanáctiletými dají najít nějací talenti. U gólmanů je to trošku těžší. Chytají na malou bránu. Gólman musí být komplexní, musí umět něco chytit, umět nohama a v pozdějším věku také vyjít na centr. Díváte se tady na pohyb v bráně, postavení, čtení hry. Ale je velký skok přechod do velké brány a další skok je přechod do mužského fotbalu.