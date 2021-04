Náročné dva týdny čekají fotbalisty olomoucké Sigmy. Odehrát by měli s největší pravděpodobností pět zápasů, které významně promluví do toho, zda sezona bude hodnocena jako úspěšná.

Trenér Sigmy Radoslav Látal | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Nejprve domácí duel s Teplicemi, pak výjezd do Českých Budějovic v úterý a následně domácí derby mač s ostravským Baníkem. A to je pořád teprve týden. Následovat by s největší pravděpodobností mělo 28. dubna čtvrtfinále domácího poháru proti pražské Slavii, což je další ze „zápasů roku“. A vražednou sérii uzavřou Hanáci v Jablonci.