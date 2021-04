V čem byl Baník lepší?

Vstřelil dva góly. První po naší chybě z autu. Kdy jsme měli špatné postavení. Do té doby nic neměli. Začali jsme podle mě dobře, ale finální a předfinální fáze nám dělala velké problémy. Oni nám naopak dali gól z první akce. Snažili jsme pak hrát hodně dopředu. Ale do šancí jsme se nedostávali. V tom byl kámen úrazu

Kde byla u první branky ta zásadní chyba?

Breiťák mi říkal, že neměl vystupovat. Kdyby zůstal blíže k nám, tak by nedošlo k narážečce a přečíslení. Oni to rozehráli dobře, byli v náběhu, zatímco my jsme jenom stáli a zakončili to gólově.

Hlasitě jste se rozčiloval na některé spoluhráče. O co tam šlo?

Byly to spíš laxní věci, jako že nejdeme do souboje. Byl to při autu v závěru, kdy už jsem šel dopředu. Prolítl tam balon a za mnou byli dva hráči, kteří ani nešli k bráně. Proto jsem se rozčiloval. V devadesáté minutě jsme jen čekali, až se něco k nám něco odrazí a teprve pak tam běžíme. Neviděl jsem tam chuť vstřelit gól.

Produktivitu označujete jako problém dlouhodobě. V čem je problém?

Všechno je to v hráčích. Jiskra a chuť jít za míčem a za gólem, i když to vypadá, že už je to ztracené. Já to vidím zezadu z postu obránce. Snažíme se pořád nějak kombinovat a když přijde centr, tak je ve vápně málo lidí. Je to jen takové obehrávání. Když míč ztratíme, tak soupeř hrozí z brejků. Možná to musíme ještě zjednodušit a rvát to víc před bránu a zkusit to tam propálit.

Ve středu vás čeká další zápas a velmi důležitý – pohárové čtvrtfinále se Slavií. Jak jste na tom kondičně?

Kondičně jsme na tom podle mě docela dobře. Asi budou zase nějaké změny v sestavě. Někteří kluci jsou po zranění a po nemoci, trenér to i proto dnes už v poločase prostřídal. Zápas se Slavií bude velice těžký. Ale je to jenom na jeden zápas, bude to jiné než v lize. Věřím, že když budeme hrát disciplinovaně, tak můžeme vstřelit gól z nějaké šance, kterou si ale musíme nejdřív vypracovat.

Vnímáte pohárový zápas tak, že může ještě sezonu prozářit?

Liga pořád nekončí. Jsem na nějakém devátém místě. Chceme dál bodovat, ale teď je před námi pohár a chceme Slavii potrápit. Ona bude favorit, ale to tady Sparta byla nedávno taky a s trochou štěstí jsme ji klidně mohli porazit 3:0. Uvidíme v jakém rozpoložení přijede Slavia. Určitě budou chtít postoupit. My ale chceme jít dál a uvidíme ve středu.