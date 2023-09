Fotbalová Sigma Olomouc prožívá nejlepší vstup do sezony v historii samostatné české nejvyšší soutěže. Po obratu v utkání s Českými Budějovicemi si připsala už šestou výhru z osmi kol a drží se na třetím místě. Přesto je Andrův stadion poloprázdný.

Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

Osm zápasů osmnáct bodů. To na Hané ještě v české první lize nezažili. Přitom proti Českým Budějovicím tým nezačal nejlépe. Stejně jako třeba v Hradci Králové nebo na Slovácku.

„Nevstoupili jsme do toho dobře. Nebyli jsme na tom ideálně běžecky, technicky ani náběhově. Vnímám, že se to opakuje. Je na nás znát mentální blok, že chceme utkání dobře rozehrát a udržet se v tabulce nahoře na pozici, kterou jsme si vybojovali. Jenže máme zbytečné obavy. Měli bychom být sebevědomější. Věřím, že tomu tak postupně bude, jelikož mužstvo je v této pozici poprvé,“ říká trenér Sigmy Václav Jílek.

Na druhou stranu jde vidět na týmu posun. A to v tom, že i když inkasuje jako první, dokáže utkání otočit, což teď dvakrát po sobě potvrdil. „V minulosti se stávalo, že když jsme dostali první branku, na což jsem si stěžoval v minulé sezoně, tak jsme nebyli schopni reagovat. Tohle mužstvo ne, to dokáže zareagovat a klobouk dolů, jak se to povedlo v posledních dvou zápasech. Na druhou stranu bych byl rád, kdybychom první branku vstřelili my,“ hlásí kouč.

V úvodních půl hodinách zápasů má Sigma skóre 3:3, Od 31. minuty ale statisticky jde nahoru a ve zbylých dvou třetinách zápasu má skóre 12:5 s tím, že po změně stran inkasovala jen dvakrát.

Kanonýr Juliš, asistent Breite

K obratům a bodům hodně pomáhá Lukáš Juliš, který dokáže proměňovat své příležitosti s velkou úspěšností. Proti Českým Budějovicím stačila chvilka nepozornosti v defenzivě soupeře, dostal prostor a skvělý pas od Radima Breiteho, zpracoval míč, otočil se a placírkou jej uklidil k tyči.

„Děláme si srandu, že do brány nestřílí, ale přihrává,“ smál se kapitán Radim Breite, který zaznamenal asistence u obou branek, což se mu povedlo poprvé v ligovém utkání a mohl jich mít i více.

„Za dobu, co jsem u mužstva, udělal kus práce. Musí to vidět všichni, že už to není jen bojovník a bijec. Gladiátorství mu zůstalo, ale přidává k tomu nadstavbu v podobě fotbalové kvality. Je to hráč, který se chce učit. Byť o sobě někdy říká, že je trošku dřevěnější než ostatní, tak má schopnost dát finální míč,“ hodnotil svého svěřence Jílek.

A pochvalu si vysloužil také Lukáš Juliš, který několikrát dostal pod tlak stopera Králika a jako jeden z mála sigmáků byl úspěšný při presinku.

„V poslední části zápasu vypadal fyzicky nejlépe, přestože pracoval dost. Už v Hradci měl kondiční čísla velmi dobrá. Teď byl prostor s ním pracovat. On chce, je tak nastavený, neulevuje si a vrací se to jemu i celému týmu,“ všiml si Jílek.

Čím to ale bylo, že jeho týmu presink jinak nevycházel? „V poslední době jsme hráli proti týmům, které vycházely z trojkové obranné řady 3-4-3, 3-5-2 a mužstvo si navykne na presink či postavení soupeře. Teď jsme po dlouhé době narazili na soupeře, který hrál v rozestavení 4-1-4-1 a vyrovnávali jsme se s tím. Budějovice navíc byly klidné na míči a my jsme se ve druhé půli stáhli do hlubšího bloku,“ popisoval šéf olomoucké lavičky.

Spousta rohů

Sigma ve FORTUNA:LIZE šlape výsledkově, herně to prozatím tak přesvědčivé a dominantní není. Ale hraje se na body.

Problémem pak může být počet rohových kopů, který Hanáci svým soupeřům nabízí. Proti Sigmě se totiž zahrává nejvíce rohů v soutěži. Průměrně to je 6,63 rohu na zápas (celkem 53).

„To je zajímavá informace. Nevěděli jsme o tom a nepracovali s ní. I v tomto se může průběh lámat, soupeř se nadechne, vrací vám míče do vápna… Může to být otázka koncového defenzivního postavení či dostatečného počtu hráčů pod míčem. V tom ale podle mého problém není. Také to může být shoda náhod, ale určitě je to parametr, který nechceme nabízet,“ komentoval Jílek.

V dalších zápasech dobře rozjetého ročníku by tak Olomouc ráda udržela dobré výsledky, zlepšila herní projev a hlavně dostala diváky na Andrův stadion. Proti Českým Budějovicím jich dorazilo 3432, přestože je tým na třetím místě.

„Nechci se vracet, co bylo v minulosti. Dlouhodobě tady není důvěra, která by se projevovala diváckou kulisou. Cítím ale lepší kulisu v každém utkání, byť v nižším počtu fanoušků. Diváci to prokazují i ve venkovních zápasech. Třeba na Slovácku nebo v Hradci. Teď byl kotel pozitivní od první do poslední minuty i za nepříznivého stavu. Na můj v kus bych si představoval, kdybychom proti Budějovicím začínali na pěti šesti tisících diváků. Velký respekt všem, kteří si cestu v sobotní odpoledne našli. Není to úplně příhodný čas ještě v kontextu počasí, které vybízelo spíše k jiným aktivitám. Je potřeba, abychom všichni dělali maximum a dostali na stadion co nejvíce lidí,“ uzavřel Václav Jílek.

V příštím domácím utkání v sobotu 30. září se to pravděpodobně povede. Na Andrův stadion totiž dorazí Baník Ostrava a na vzájemných zápasech bývá tradičně dobrá atmosféra a nadprůměrná návštěva. Ještě předtím se ale Olomouc představí v Ďolíčku proti Bohemians.