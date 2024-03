Přesně 18. března minulého roku odehrál Antonín Růsek poslední mistrovský zápas. Tehdy pomohl Sigmě Olomouc k výhře 2:0 a zvládl celých devadesát minut. Téměř na den přesně po roce se Hanáci postaví stejnému soupeři. V sobotu 16. března (15.00) se hraje v Mladé Boleslavi, místo Androva stadionu.

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav. Antonín Růsek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Kvůli problémům s ploténkou Antonín Růsek už téměř rok nehrál mistrovský zápas. V přípravě zvládl přesně 115 minut za áčko, ale do ligového duelu na jaře ještě nezasáhl. Bylo by pro něj hezké, kdyby se symbolicky vrátil proti soupeři, se kterým odehrál poslední zápas, což ale nevyjde. „Ve druhé polovině března Tondu čeká konzultace v Praze, která je dlouhodobě plánovaná právě po dvanácti měsících. Do té prohlídky jsme všichni nastavení tak, že jsme se myšlenkou jeho nasazení do ostrých zápasů ani nezabývali,“ řekl k Růskovi trenér Sigmy Jiří Saňák.

Nová posila, slýchá vracející se Růsek: Noha stále omezuje, kluky krotím

Jeho tým čeká v sobotu měření sil na hřišti Mladé Boleslavi. Tu vede od zimní přestávky David Holoubek, který nahradil na lavičce Marka Kuliče. Z pěti duelů pod bývalým koučem mládežnické reprezentace získala Boleslav šest bodů. Remizovala hned na úvod v Plzni, ale porazila jen České Budějovice a padla jen s Baníkem Ostrava.

Právě na Baníku ukončila Olomouc sedmizápasové čekání na výhru. „Je to povzbudivá injekce. Je to ale především o každodenní dlouhodobé práci, byť psychika je důležitou součástí výkonu. Hlava dělá hodně. Takže je dobře, že jsme si dokázali, že jsme nezapomněli vyhrávat. Věřím, že by to pro nás mohl být odrazový můstek dál. Je ale důležité dělat kroky od slov k činům,“ hlásí Saňák.

„Nebudeme si říkat, že je všechno růžové. V přípravě a trénincích jsou místa, kdy nám to vychází, ale i místa, kdy musíme být na hráče nepříjemní. Věříme na dennodenní poctivou práci v tréninkovém procesu,“ dodal.

Sigma i Mladá Boleslav získaly ve 24 zápasech shodně 33 bodů a soupeř Hanáků je před nimi na pátém místě pouze o skóre, které má lepší o jediný gól. Boleslav se pyšní po nejlepší trojce čtvrtou nejlepší ofenzivou, nastřílela 40 branek, ale 38 jich inkasovala, což je čtvrtý nejhorší počin. Nejlepšími střelci týmu jsou Júsuf, Mareček a Kušej, který k šesti brankám přidal osm asistencí a je nejproduktivnějším hráčem týmu.

Mecenáš versus investor. Kdo jsou Američané se zájmem o Sigmu

Sigma s Mladou Boleslaví neprohrála už čtyřikrát v řadě. Poslední dva duely navíc vyhrála. Na podzim dokonce vysoko 4:0 i bez Lukáše Juliše v sestavě. Tehdy dali všechny branky obránci – trefili se Chvátal, Zmrzlý, Pokorný i Beneš. Na druhou stranu z Mladé Boleslavi dovezli Hanáci tři body naposledy v roce 2020. Od té doby skončily všechny čtyři duely na tamním stadionu remízou.

„Mladá Boleslav má mnoho silných individualit. Matějovský, Jusuf, Kušej, Ladra i Suchý v obraně. Jsou to hráči, které znám, ale především jsou velmi kvalitní. Především na svém stadionu jsou velmi nepříjemní. Je to ale přímý souboj, chceme vyhrát a chceme se dostat před ně. Všichni víme, že bilance je velmi vyrovnaná. Narazí na sebe dvě vyrovnaná mužstva. Uvidí se v sobotu, jak já říkám, v den D, hodinu H a okamžik O. Oba týmy budou chtít předvést to nejlepší. Bude to o činech na hřišti i o ochotě trpět.“ uzavřel Saňák.

Sigmě bude pro čtyři žluté karty chybět Jiří Sláma, na druhé straně kvůli stejnému důvodu Dominik Kostka.