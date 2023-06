Kompletních devadesát minut zvládl devatenáctiletý Mikeš Cahel v premiérovém utkání za áčko Sigmy Olomouc proti Dolnému Kubínu (3:1).

Mikeš Cahel | Foto: SK Sigma Olomouc

Trošku překvapivě se objevil Mikeš Cahel v sestavě úvodního přípravného utkání týmu trenéra Václava Jílka. V minulé sezoně totiž naskočil pouze do tří utkání béčka ve FORTUNA:NÁRODMNÍ LIZE a připsal si v druhé nejvyšší soutěži 75 minut. Nastupoval tak hlavně v dorostenecké lize.

„Na začátku jsme říkali, že nebudeme posouvat tolik hráčů, ale někteří kluci nám vypadli, takže jsme si na Mikeše chtěli sáhnout a dát mu čuchnout. Ještě s námi nebyl v přípravě a je to levonohý hráč, který bývá v reprezentačních mládežnických výběrech. Díváme se na to tedy s přesahem do budoucna,“ objasnil trenér Václav Jílek.

„Bylo to všechno hodně rychlé. Ještě v úterý to bylo postavené tak, že začnu s béčkem. Trenér Janotka mi ale v úterý volal, že půjdu s áčkem, za což jsem byl rád, i když to bylo náročné, protože jsme absolvovali čtyřdenní kondiční blok. Peru se s tím, ale nějak jsem to zvládl,“ popsal Mikeš Cahel.

Proti slovenskému týmu ale jako jediný z Hanáků odehrál plných devadesát minut. „Je mladý, takže zátěž musí zvládnout,“ pousmál se kouč, který jej využil na levém wingbekovi.

„Ještě není ukotvený v pozici. Hrával defendra, desítku a teď tohle. Je to silový a robustní hráč, která také ukázal technickou vybavenost a řešil dobře situace pod tlakem. Má určité předpoklady a chtěli bychom využít jeho levé nohy,֧“ popisoval Jílek.

Sigma i s Cahelem v sestavě porazila Dolný Kubín 3:1 a i on jako vycházející dorostenec proti dospělým obstál. „Mám na to postavu, bylo by trapné, kdybych nebyl schopný souboj ustát. Táta byl hokejista, takže jsem od mala pracoval na svalech a roste to,“ pousmál se Cahel.

A neměl problémy ani s pozicí na levém okraji obrany. „Trenér Janotka mě tam dával už v posledních pěti kolech za devatenáctku. Ještě se s tím sžívám, ale sedí mi to tam. Je tam více sprintových náběhů a vše je ve větší rychlosti než uprostřed,“ přiznal vnuk sigmácké legendy Jana Chladila.

„Děda mě sleduje a podporuje mě jako celá rodina. Byl se na zápas i podívat a snad je spokojený. Žádné rady mi ale nedával,“ prozradil Mikeš Cahel.

Nyní je tak otázka, jak dlouho v ligovém kádru vydrží. „Rád bych zůstal delší čas a je to jen na mně a také na trenérech. Zatím jsme se o tom nebavili a počítám s tím, že se vrátím v pondělí k béčku,“ říkal po svém sobotním debutu. Jenže prozatím se tak nestalo a v pondělí stále trénoval s áčkem.