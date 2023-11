Českou fotbalovou reprezentaci čekají poslední dva zápasy v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2024 v Německu. Ten poslední s Moldavskem se odehraje v Olomouci na Andrově stadionu a do prodeje půjde posledních pár vstupenek. V nominaci jsou také dva nováčci.

Fanoušci před zápasem české reprezentace v Olomouci | Video: Michal Muzikant

Už měsíc před utkáním hlásil duel České republiky s Moldavskem na Andrově stadionu vyprodáno. V pátek půjde do prodeje několik posledních desítek vstupenek z nevyzvednutých rezervací. Prodej proběhne v síti Ticketportal.

Čeští fotbalisté se tak můžou těšit na velkou podporu v klíčovém souboji o postup na EURO. Do nominace na utkání se dostali také bývalí hráči Sigmy Mojmír Chytil, Aleš Mandous a Tomáš Chorý, který je nováčkem. Stejně je novou tváří na srazu reprezentace bývalý hráč Prostějova Vasil Kušej. Eskáčkem prošel také obránce David Jurásek.

„Trápí nás koncovka, těžko dáváme góly. Vasil je hráč, který je drzý, dokazuje, že nemá problém se dostat do šance a proměnit je. To jsou věci, které od něj očekávám. Tomáš Chorý je typologicky velký hráč, o kterého se můžeme opřít dlouhou přihrávkou a umí dát gól i ze standardek,“ řekl k nováčkům trenér Jaroslav Šilhavý.

Naopak v nominaci pro zranění chybí Patrik Schick či Ladislav Krejčí. Chybí také Jiří Pavlenka. Kouč nenominoval ani Tomáše Čvančaru či Antonína Baráka. Zároveň by se ale nominace měla v nejbližších dnes ještě o jednoho či dva hráče rozrůst. Mezi náhradníky jsou například David Zima, Václav Jemelka, Lukáš Kalvach či Tomáš Kalas.

Kromě vyprodaného utkání v Olomouci, které je na programu v pondělí 20. listopadu od 20.45, bude mít národní tým velkou podporu také ve Varšavě, kde v pátek nastoupí proti Polsku. Tam bude vypraven dokonce vlakový speciál, do kterého je stále možné koupit jízdenky. Do Polska by mělo dorazit dva tisíce českých příznivců.

„Plně to vystihuje důležitost utkání. Předem fanouškům děkuji za podporu,“ řekl Šilhavý. „Jsem s tímto spokojený za realizační tým i hráče. Je dobře, že je utkání v Olomouci vyprodané takhle dopředu,“ dodal Tomáš Pešír.

Čechům stačí k jistotě postupu na závěrečný turnaj porazit Moldavsko. Pokud by však Česko vyhrálo v Polsku a Moldavsko ztratilo v Albánii, tak budou čeští reprezentanti slavit již v pátek.