Sobotní zápas 12. kola FORTUNA:LIGY mezi Zlínem a Mladou Boleslaví (5:9) přinesl rekordní přestřelku. Ve stejnou dobu se ale hrálo také utkání mezi Pardubicemi a Sigmou Olomouc. A stejně jako někteří fanoušci, ani aktéři zápasu nevěřili, co se ve Zlíně událo.

Fotbalisté Zlína ve 12. kole FORTUNA:LIGY prohráli s Mladou Boleslaví 5:9. | Foto: FC Zlín

„Já nevím, nene… Poslední info jsem dostával, když Zlín vedl 3:1,“ říkal trenér Sigma Václav Jílek na pozápasové tiskové konferenci, když se konečný stav dozvěděl.

„A dohrávali v plném počtu nebo osm na osm? Tak to chudák Pavel (Vrba), protože překonal ten rekord sedmi branek, což jsem myslel, že už nepřekoná. Ale pro divkáka je to nádherné, to se ve Zlíně nepodaří vidět ve dvou hokejových sezonách. Kdo tam vsázel minusko, tak dneska asi…,“ pokračoval.

Rovněž trenér Pardubic David Mikula výsledek zpočátku příliš nechápal a ač přišel na tiskovku notně rozladěný, protože jeho tým obral podle něj sudí o klíčový druhý gól a v nastavení přišly Pardubice o vítězství vlastní brankou, tak dokázal situaci odlehčit.

„Když mi to říkal kondičák, tak jsem se ho ptal, jestli se nedíval na nějaký hokej. Věděli jsme poločasový výsledek, pak jsem nevěděl, jestli mi říká, jaký byl kurz. Nevím, co se stalo. Když jsem se díval na statistiky střel na bránu, která byla 7:11 a výsledek 5:9? Tak možná hráli power-play,“ rozesmál přítomné novináře.

A přidal se také hráč Pardubic Michal Hlavatý: „Bavil jsem se o tom s taťkou po zápase, který mi řekl výsledek. Já bych teda na něm chtěl být. Pořád se diváci zvedali, asi tam dřepovali,“ smál se a neodpustil si ani poznámku na produktivitu svého týmu: „Většinou mají sestřihy dvě a půl minuty, tenhle bude mít asi patnáct. Je to dobře pro českou ligu, hlavně, že góly padají. Naše moc gólové nejsou zatím, tak se to s tím aspoň zprůměruje.“

