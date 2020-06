„Hraju fotbal, abych lidem, kteří přijdou na zápas, dával radost. Abych dával radost dětem, které sní o tom, že se jednoho dne stanou profesionálními fotbalisty. A tohle je to, co uvidí v budoucnu na stadionech? Chce se mi zvracet," napsal v jednom z nich.

I play football to give smile and happiness to people who come to watch games … to give smile and happiness for kids who dream of becoming a professional soccer player one day and this is what they will see at the stadium in the future ??? I want to throw up !!!