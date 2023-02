Určitě. Olomouc mi dala moc, dala mi ligu. Přišel jsem sem, když mi bylo za týden šestnáct a strávil jsem tady šest let. Takže jsem tady odehrál, myslím, 130 ligových zápasů a vzpomínám na fantastické hráče - Koťas (Martin Kotůlek), Kuča (Radim Kučera), Míša Kovář, Standa Vlček… Zažili jsme tady i poháry, kluci mě naučili strašně moc. Teď už v Olomouci nemám kluky, se kterými volám a s nikým z olomouckého fotbalu nejsem v kontaktu. Vidím práci Jay-Jaye (Tomáš Janotky) na instagramu. Fandím mu, je to mladý trenér, který podle mě fotbal vidí.

V devadesáté minutě jste byl vyloučen. Co se vám nelíbilo?

Trošku jsem to přehnal, ale viděl jsem jasný aut, čtvrtý rozhodčí to hlavnímu hlásil, ale ten to nechtěl písknout nebo se k tomu vracet. Byly z toho dvě standardky a nebezpečné situace a cloumaly se mnou emoce. Bohužel červená, která je mi líto, ale hrajeme o záchranu a je to strašně náročné. Musím to lépe ustát, zlepšit se v tom a zapracovat na sobě. Nemám rád křivdu, beru, že se nám to nemusí podařit, ale tohle jsou evidentní věci a je to škoda.

Čím si to vysvětlujete, že to čtvrtý rozhodčí hlásí, ale hlavní nepíská? Byl tam nesoulad s pomezním?

To nevím, ale já slyším na té lajně, že mu to říká a on to nechce… Bylo to dvakrát po sobě a dvakrát se to otočí. Samozřejmě v těchto situacích, kdy bráníte výsledek, tak se dostáváte pod větší a větší tlak. Všichni děláme chyby, ale nechtěl to písknout, což mě mrzelo. I tak jsme ale měli situace z toho vzniklé lépe bránit. Není to jen o rozhodčím.

Mrzí vás, že jste nemohl týmu pomoct v tom závěru?

Určitě mě to mrzí moc. Navíc vím, že přicházím o Baník v domácím zápase, ale teď už to nevrátím a musím se z toho poučit.

Už totiž u vašeho prvního gólu byste mohl mít poloasistenci. Pikulovi jste na půlce diktoval, co má dělat: Prsa, podrž…

Krásná akce. Pikul k nám přišel z druhé ligy a pořád si na nás i na ligu zvyká. Hrával od začátku, ale kromě poločasu v Boleslavi, kde zahrál dobře, to nebylo ideální. Tentokrát do toho vstoupil dobře, viděl jsem, že hru oživil. Při akci nevypnul, pokračoval s míčem dopředu, což po hráčích chceme, aby byli více odvážní, šli co nejblíže k bráně. Říkal jsem si, jestli to neprováhal na Páju (Černého) a neměl vystřelit, říkal jsem si, že to zadrbal, ale pak to Černý sklepl a Míša Hlavatý to trefil fantasticky.

Oba góly padly po střele zpoza vápna. Brankář Trefil neprožívá ideální období, měli kluci za úkol více střílet?

Zápasy sledujeme, vnímáme, v jakém je Trefka v rozpoložení, ale na jeho obranu tyhle góly asi chytit nemohl.

Olomouc hodně hrozila ze standardek Jiřího Slámy, který posílal centry za obrannou linii. Nestáli jste příliš vysoko, nebo nebylo tam pozdní odskočení?

Náš cíl je stát vysoko, ale byla tam pozdní reakce na odcouvání, to jednoznačně. Jak napřahuje, tak mají za úkol jít celá řada jako jeden muž. Viděl jsem, že dnes chodí pozdě. I tak toho uskákali dost. Mě spíše mrzí ten první gól, kdy jsme vstřelili branku a naší nekoncentrovaností jsme propadli ve středu pole a celá obranná čtyřka byla hodně roztažená, nebyla kompaktní. Kluci takhle nemůžou vypnout.

Co říkáte na výkony brankáře Nity?

Dává nám v každém zápase šanci bodovat. Vidím na něm, že je tady šťastný, protože předtím dlouho nechytal.

Jak nakonec hodnotíte zisk jednoho bodu?

Jsme za bod rádi, protože Sigma je jednoznačně silný tým, který má kvalitu. Před zápasem bychom ho brali všemi deseti, ale po průběhu je velká škoda, že nejsou tři, protože jsme byli kousek, kousíček.