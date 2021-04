„Je to vždycky nostalgie se sem vrátit. Strávil jsem tu spoustu času a mám plno zážitků. Jsem ale v Teplicích a chtěl jsem za každou cenu bodovat. Vzpomínky jsou krásné, ale mám úplně jiné starosti,“ přiznal Kučera po zápase.

Po jeho první části to vypadalo, že mu další vrásky ještě přibudou. Už ve čtvrté minutě obrana Sklářů potvrdila, proč je nejhorší v lize. Při standardce neuhlídala mladíka Zifčáka a bylo zle. Chytil pak trefil tyč, další Zifčákova hlavička skončila vedle. Teplice neměly nic. „V prvním poločase jsme nepůsobili vůbec dobře,“ věděl Kučera.

„Gól ve třetí minutě nám ale narušil všechny plány,“ doplnil. „Klíčové bylo, že jsme do přestávky nedostali druhý gól. Kdyby padl, asi by bylo po nás,“ přidal se útočník Vukadin Vukadinovič.

Právě on na začátku druhépůle šťastně srovnal. Díky teči Beneše letěl brankář Mandous na opačnou stranu než míč. „Už v první půli jsme měli zajímavé situace, ale řešili jsme je zbrkle. Nikdo to nechtěl vzít na sebe. Naštěstí to pak vzal Vuky a aspoň tu jedinou šanci jsme proměnili,“ řekl Kučera. „Bod může být hodně cenný,“ dodal.

„Víme, že to nebyla žádná hitparáda, ale jsme v boji o záchranu a ten je tvrdý. Nemůžeme si dovolit hrát na krásu,“ prohlásil Vukadinovič. Na Brno teď mají Teplice na poslední bezpečné příčce čtyřbodový náskok.