"Hledali jsme trenéra, který se nebojí vypjatých momentů a umí také dobře pracovat s mladými hráči. Ty navíc dobře zná i ze svého působení u reprezentační dvacítky, kde je na postu asistenta. Naším cílem je co nejrychlejší posun z pater tabulky, ve kterých se nyní nacházíme, ideálně do její horní poloviny," tvrdí sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Šestačtyřicetiletý Kučera působil během své kariéry v Opavě, Olomouci a také v Arminii Bielefeld. Po konci kariéry byl nejprve vedoucím mužstva v Olomouci, následně trenérem tamního B mužstva a poté hlavním trenérem postupně ve Znojmě, Ostravě a naposledy v Jihlavě.

"Jsem rád, že mě Teplice oslovily a věřím, že posuneme mužstvo nahoru. Vím, že nás čeká těžší začátek vzhledem k losu i zraněním a nemocem. Budeme muset zmobilizovat všechny síly a udělat do zimy co nejvíce bodů, aby jaro nebylo v totální hektice," říká na úvod Radim Kučera.

Nový hlavní kouč žlutomodrých také částečně pozmění složení realizačního týmu, přichází s ním asistent Josef Dvorník a trenér brankářů Josef Hanzálek, kteří nahradili Pavla Drska a Kamila Čontofalského.

"Je to impuls i pro hráče tato obměna realizačního týmu, s Pepou Hanzálkem jsem působil ve Znojmě i v Jihlavě, takže znám jeho práci velmi dobře. Pepu Dvorníka znám ještě z hráčské kariéry, mám na něj velmi dobré reference, je to podobná krevní skupina a máme stejný pohled na fotbal," přibližuje své spolupracovníky Kučera.

Radim Kučera poprvé povede teplický trénink zítra odpoledne, kdy začne svůj nový tým chystat na nedělní duel s Mladou Boleslaví. "Od zítra se začneme chystat na Mladou Boleslav. Budeme se snažit co nejdříve vtloukat hráčům naší strategii a automatismy, které po nich budeme chtít, aby to co nejrychleji vnímali a chápali," dodává závěrem nový teplický kouč.